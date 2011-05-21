Bahçeli: Birileri Gülen'i kullanıyor

T24- Gizli görüntüleri internette yayınlanan 4 yöneticisinin istifasını alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 MHP yöneticisi hakkında da kasetlerin yayınlanması halinde aynı işlemi yapacağını belirtti. Bahçeli, Fethullah Gülen'in "bazı amaçlar peşinde koşanlar tarafından kendilerini kamufle ettiği bir alan haline geldiğini" söyledi.

Bahçeli, CNN Türk’te özetle şu mesajları verdi:

6 YÖNETİCİNİN DE İSTİFASINI ALIRIM: (4 yöneticinizin istifasını aldınız, 6’sı için de aynı işlemi yapar mısınız?) Eğer kamuoyuna mal ederek MHP’yi toplumu bu duruşuyla önemli sıkıntıya koyacak ortam olursa, 4 arkadaşımızı bir kenara bırakıp bundan sonra olanları gözardı edecek durumda değiliz. Diyorum ki, hodri meydan ‘sadece elinizdeki değil ne kadar varsa açıklayın’.

YANLIŞ YAPMADIM: (İlk istifaları kabul ederek yanlış yaptığınızı düşünüyor musunuz?) Hayır, MHP’nin milletvekilliği yapmış adayı olmuş veya başkanlık divanında sorumluluk üstlenen herhangi bir arkadaşımızın özel hayatına dikkatli olması lazım. Her şart altında onların partiyle ilişkilerini kesmeleri gerekir. Bu kural hepimiz için geçerlidir.

GÜLEN’İ KULLANIYORLAR: (Gülen Cemaati çok güçlü mü?) Benim inancım biraz gücünün abartıldığı yönünde. Biraz da bazı amaçlar peşinde koşanların, üzerine bazı durumları yıkarak kendilerini kamufle ettiği bir alan haline geldiğini düşünüyorum.(Soru: Bir grubun Gülen’i kullandığını mı söylüyorsunuz?) Evet. Görüşümüz öyle. (Soru: Cemaatini kontrol edemiyor mu?) Bu şekil altında kontrol edemiyor, edilemiyor daha doğrusu.

İDDİANAMELERİ ÇÖPE ATSINLAR: (Başbakan’ın Engin Alan Paşa için ‘ayağa kalkmadı, gereği yapıldı, yerini buldu’ sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?) Çok üzücü açıklama. Balyoz veya Ergenekon savcılarının iddianamelerini çöpe atmasını gerektiren bir açıklama. O zaman Alan’ın Balyoz’la ilişkisi yok.