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Bahçeli: Bir evet oyum var, Meclis'te de referandumda da kullanacağım

"Hükümete yönelik desteğimiz terörün kökü kazınıncaya kadar vereceğiz"

03 Ocak 2017 14:11

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te yapılacak olan anayasa değişikliği oylamasında ve referandumda 'evet' oyu kullanacağını söyledi. "Hükümete yönelik desteğimiz terörün kökü kazınıncaya kadar vereceğiz" diyen Bahçeli  "Bir evet oyum var, onu da vereceğim. Meclis oylamasında verdiğim oyu referandumda da kullanacağım" dedi.

Hükümetin kendilerine zırhlı araç önerdiğini de belirten Bahçeli "izim arabalarımızda zırh yoktur, hükümetin liderlere zırhlı aracak vereceğine dair bilgiler ulaştı. Bize yönelik bu teşebbüsten vazgeçmelerini söyledik." diye konuştu.

 

 

 

 

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