Bahçeli: Binali Yıldırım İstanbul'da aday olursa başımızın üzerinde yeri vardır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın 31 Mart 2019'daki seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olma ihtimaliyle ilgili, "Binali Yıldırım İstanbul'a aday olursa başımızın üzerinde yeri vardır" diye konuştu.

Bahçel, Binali Yıldırım'ın aday olması halinde Meclis başkanlığı görevini bırakmasına gerek olmadığını da söyledi.

Bahçeli, Spor Toto Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlar nedeniyle düşme hattına gerileyen Fenerbahçe'yle ilgili, "Fenerbahçede 1907 ruhu vardın herhangi endişeye gerek yoktur. Düşmez bunlar büyük takım bunlar, üzmeyin kendinizi" ifadesini kullandı.

Osmaniye'nin Cumhur İttifakı jestinin içinde olmadığını vurgulayan Bahçeli, "Osmaniye 51 ilin kapsamı içinde, ittifak yapmıyor jest diyorlar öyle bir şey yok AK Parti de çıkartabilir biz de çıkartabiliriz. Biz zaten ilan ettik. Osmaniye jestin içinde değil jestle rest arasında farkı var" dedi.

Bahçeli'nin Meclis'teki açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:

- Fenerbahçede 1907 ruhu vardın herhangi endişeye gerek yoktur. Düşmez bunlar büyük takım bunlar, üzmeyin kendinizi.



- AK Parti ve MHP de iki değerimiz 51 ilde adaylar belirleniyor. 30 Büyükşehir içinde 3 tanesi MHP’nin aday çıkarmayacağız büyük il diğerleri üzerine çalışma devam ediyor.



- Düşüncemiz vardır CHP, HDP işçi Partisi buradaysa gelir aday çıkartırlarsa Cumhur İttifakı'nın adayı kim olursa onu destekleriz.



- Osmaniye 51 ilin kapsamı içinde, ittifak yapmıyor jest diyorlar öyle bir şey yok AK Parti de çıkartabilir biz de çıkartabiliriz. Biz zaten ilan ettik. Osmaniye jestin içinde değil jestle rest arasında farkı var.



- 1 Nisan günü Cumhur İttifakı çok güçlü bir şekilde uyanacak.



- Erzurum AK Parti 220 bin oy almış 24 Haziran’da biz 78 bin oy almışız aday bizden olsun demenin Cumhur ittifakıyla bağdaşmaz adayların seçimidir"