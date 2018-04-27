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Spor

Bahçeli: Beşiktaş hata yapmamalıdır, kararını değiştirmelidir

Devlet Bahçeli, Beşiktaş'ın derbi kararından dönmesi gerektiğini söyledi

27 Nisan 2018 16:11

Beşiktaş taraftarı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beşiktaş'ın aldığı Fenerbahçe derbisine çıkmama kararını doğru bulmadığını ifade etti.

Bahçeli, yaptığı açıklamada "Beşiktaş hata yapmaz, yapmamalıdır. Türkiye’nin bu karmaşasında siyasetin, partiler arasında kutuplaşmaların olduğu böyle bir noktada siz bunu bir de kulüpler arasında bir kutuplaşmaya  çevirirseniz o taraftarların ilerde ne yapacağı belli olmaz. Bunu ne Fenerbahçe’nin ne Beşiktaş’ın başkanı taşıyamaz. Beşiktaş o nedenle kararını değiştirmelidir. Bunu bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum" ifadelerini kullandı.

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