Bahçeli: BDP'nin girişimleri ayaklanma hazırlığıdır

T24- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı bir açıklamayla BDP'nin “iki dilli yaşam” projesine, milletvekillerinin TBMM'de Kürtçe konuşmalarına ve “Demokratik Özerklik Modeli Taslağı”na sert tepki gösterdi. Bahçeli, "PKK ve taşeronları tarafından başlatılan girişimlerin ortak hedefi terör örgütünün Türkiye’yi bölme projelerinin fiilen hayata geçirilmesi, Anayasa ve kanunlara meydan okuyan bir ayaklanma hazırlığıdır" diyerek BDP'yi sert bir dille eleştirdi.



Bahçeli'nin yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Türkiye’nin ve Türk milletinin milli birliğini, dayanışma ve kardeşlik ruhunu, huzurunu ve güvenliğini hedef alan çok yönlü hain tahrikler son dönemde bilinçli ve planlı bir şekilde hız kazanmış ve yaygınlaşmıştır.

Bunların amacı bin yıldır bir arada kardeşçe yaşayan Türk Milleti Ailesinin içine etnik köken, dil ve mezhep ayrılığına dayalı fitne sokmak ve aziz milletimizi bu farklılıklara göre ayrıştırarak bir çatışma ortamının şartlarını hazırlamaktır.

İçinden geçtiğimiz bu tehlikeli süreçte herkes Türkiye’nin kaderi üzerinde alçakça oynanmak istenen bu oyunları görmeli ve büyük bir sorumluluk duygusu içinde hareket etmelidir.

Son günlerde Kahramanmaraş’ta yaşananlar ve PKK’nın siyasallaşma stratejisi uyarınca siyasi gündeme taşınan tahrikler ve girişimler üzerinde herkes çok iyi düşünmelidir.

Son dönemde PKK terör örgütü ve uzantılarının başlattığı Türkiye’yi bölme projelerinin fiilen hayata geçirilmesi girişimleri ve dayatmaları, Anayasa ve kanunlara meydan okuyan bir ayaklanma hazırlığıdır.

Bu amaçla birbiriyle uyumlu üç girişim eş zamanlı olarak siyasi gündeme taşınmıştır:

PKK’nın sivil uzantılarının Kürtçe’nin yaşamın her alanında kullanılması için başlattığı “iki dilli yaşam” kampanyası ve TBMM çatısı altına taşınan tahrikler, Demokratik Toplum Kongresi adı verilen kuruluşun tartışmaya açtığı “Demokratik Özerklik Modeli Taslağı” ve, Bir sivil toplum kuruluşunun hazırladığı ve Cumhurbaşkanı’na birkaç gün önce sunulan PKK manifestosu niteliğindeki rapor, PKK ve taşeronları tarafından başlatılan bu üç girişimin ortak hedefi terör örgütünün Türkiye’yi bölme projesinin sözde siyasi süreçlerle hayata geçirilmesi ve bunun için fiili durum yaratılmasıdır.



'Herkes aklını başına almalı, ayağını denk atmalıdır'







Milliyetçi Hareket; etnik köken, dil, din ve mezhep farklılıklarına bakmadan Büyük Türk Milletini ve bu büyük ailenin eşit ve şerefli mensuplarını bir bütün olarak kucaklayan siyasi misyonun adıdır.

Türkiye’nin milli birliği, dirliği, kuruluş ilkeleri ve bin yıllık kardeşliği bizim için her türlü düşünce ve hesabın önünde ve üstündedir.

Türkiye’nin milli birliğinin temel harcı ve sigortası olan Milliyetçi Hareket Türkiye’nin etnik köken, dil, din ve mezhep temelinde ayrıştırılmasına, çatıştırılmasına ve bölünmesine sonuna kadar direnecektir.

Bu uğurda ödenecek bedel her ne ise, bunu da büyük bir gönül ve vicdan huzuru içinde ödemeye hazırdır.

Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu bu karanlık dönemde herkes aklını başına almalı, ayağını denk atmalıdır.

Türk milleti çaresiz değildir, Türkiye sahipsiz değildir.

Türkiye’nin kuruluşundan 87 yıl sonra bölünmesi ve parçalanmasının tarihi süreçte kaçınılmaz bir sonuç olduğunu düşünenler varsa, onlara söyleyeceğimiz tek söz şudur:

Tarih henüz nihai hükmünü vermemiş, Büyük Türk Milleti ve bu vatanı ve milleti karşılıksız seven Milliyetçi Hareket henüz son sözünü söylememiştir."