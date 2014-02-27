Bahçeli'den kameralara: Kapatın şu ışıkları, zaten yayınlamıyorsunuz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli basın mensuplarına "Kapatın şu ışıkları, zaten yayınlamıyorsunuz bir de gösteriş yapıyorsunuz" diye tepki gösterdi.

Bahçeli , yerel seçim çalışmaları kapsamında Yozgat 'ın Çayıralan, Çandır ve Boğazlıyan ilçelerini ziyaret ederek, ilçe seçim iletişim merkezlerinin açılışını yaptı. Bahçeli, gittiği her ilçede partililer tarafından karşılanarak, vatandaşlara hitap etti. Çandır ilçesinde konuşma yaparken kendisini takip eden bazı basın mensuplarının kameralarının ışığından rahatsızlık duyan Bahçeli, "Kapatın şu ışıkları, yayınlamıyorsunuz bir de gösteriş yapıyorsunuz" dedi.

Bahçeli'nin tepkisi üzerine kameramanlar, çekime ışıksız devam etmek zorunda kaldı.

İşte o anlar:

Daha sonra Boğazlıyan ilçesine geçen Bahçeli, burada yaptığı konuşmada 30 Mart yerel seçimlerine verdikleri önemi anlattı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'daki olayların ardından rabia işareti yapmaya başladığını ifade eden Bahçeli, "İş öyle bir hal aldı ki şimdi yapamıyor. Bu işaretten halk çoluğuyla çocuğuyla devleti soyan 4 bakanı anlamaya başladı" diye konuştu.