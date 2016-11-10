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BBC Türkçe

Bahçeli: Başbakan'ın anayasa ile ilgili düşünceleri makul

MHP Genel Başkanı, Başbakan Yıldırım'la görüşmesi sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı. AKP'nin anayasa değişikliği teklifini makul bulduklarını belirten Bahçeli, "Önümüzdeki sürecin Türkiye'deki fiili dayatmayı çözeceği ümidindeyim" ifadesini kullan

10 Kasım 2016 23:05

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı, Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım'la görüşmesi sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) anayasa değişikliği teklifini müspet ve makul bulduklarını belirten Bahçeli, "Önümüzdeki sürecin Türkiye'deki fiili dayatmayı çözeceği ümidindeyim" ifadesini kullandı.

Bahçeli, son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konumu itibarıyla 'tarafsızlığına gölge düşürdüğünü' savunmuş, "Karşımızda iki alternatif yol vardır. Biri bizim için de en doğru olanı Sayın Cumhurbaşkanının yasal ve anayasal sınırlara çekilmesidir. Bu olmayacaksa, ikinci yol fiili duruma hukuki yol aranmasıdır" demişti.

Bu sözlerin ardından Bahçeli 2 Kasım'da Erdoğan ile görüştü, bugün de Başbakan Yıldırım ile bir araya geldi.

Görüşmeyle ilgili tweetler atan MHP lideri, "Şu sorunun cevabını aramak durumundayız: Akışa kendimizi bırakıp ağırlaşan meselelerin derinleşmesini atıl ve etkisiz şekilde izleyelim mi? Ya da milletçe hamle üstünlüğünü elimize alıp milli iradeyle gelişmelerin seyrine müdahil mi olalım? Önce bu kararı vermek zorundayız" yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konumuna atıfta bulunan Bahçeli, "Şu anda fiili açmaz ve kriz hali Türkiye'nin önünü tıkamış, ufkunu kapatmış, devlet ve toplum hayatının ömrünü karartmıştır" görüşünü yineledi.

Bahçeli, Yıldırım'la Çankaya Köşkü'nden yaptığı görüşmeyi 'verimli' olarak nitelendirirken "Görüşmemizin, inanıyorum ki ülke ve millet hayrına güzel gelişmelere vesile olacağı kanaatindeyim" sözleriyle AKP'nin meclise getirmeyi düşündüğü anayasa değişikliği teklifine yeşil ışık yaktı.

MHP lideri ayrıca şu ifadeyi kullandı:

"Henüz somut bir siyasi mutabakat sağlanmamış olsa da, önümüzdeki sürecin Türkiye'deki fiili dayatmayı çözeceği ümidindeyim."

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