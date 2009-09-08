Bahçeli: Başbakan'ı namuslu olmaya davet ediyorum

Bahçeli, “Milliyetçi hareket bunun dışında Başbakan'ın yönlendirdiği Kürt açılımı sürecinin hiçbir aşamasında bulunmayacak, bu konuyu hiç kimseyle görüşmeyecektir” görüşünü aktardı.



Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, “yaşanan gelişmelerin Türkiye'yi ciddi risk ve tehlikelerle dolu bir sürece getirdiğini” savundu.



Devlet Bahçeli, açıklamasında şunları kaydetti:



“TBMM'nin kapalı oturumunda PKK'nın siyasi temsilcileri hazır bulunacak, bu yolla PKK, İmralı ve Kandil ne konuşulduğundan haberdar olacak, buna karşılık yegane muhatap olduğu iddia edilen Türk milleti karanlıkta bırakılacaktır. Bunun anlaşılabilir ve savunulabilir bir yönü olmadığını akıl ve izan sahibi herkes kabul edecektir.



Bu bakımdan, Türk milletinden kaçarak kapalı kapılar arkasında bölücülük gündemine hayata geçirmeyi hesaplayan Başbakan'ı dürüst ve namuslu olmaya davet etmek isteriz. Bu ayrışma, bölünme ve çatışma projesinin muhatabı değil mağduru olan Türk milletinin yaşanan gelişmeleri ve planlanan tezgâhları bütün yönleriyle görmesini ve anlamasını önlemeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir.



AKP'nin bundan kaçma girişimleri, aslında çıktıkları dönüşü olmayan yolculuğun bir ihanet yolculuğu olduğunun kabulü ve itirafıdır.



MHP, TBMM Genel Kurulu'nun açık oturumunda milli hassasiyetlerimizi ilgilendiren her konuyu olduğu gibi bu konuyu da Türk milletinin huzurunda her yönüyle tartışmaya ve Türkiye'nin milli varlığına kastetmeyi amaçlayan bu hain suikastı teşhir etmeye hazırdır.



Milliyetçi hareket, bunun dışında Başbakanın yönlendirdiği Kürt açılımı sürecinin hiçbir aşamasında bulunmayacak, bu konuyu hiç kimseyle görüşmeyecektir.”

