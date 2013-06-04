MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AVM için Gezi Parkı'nda gerçekleşen yıkım ve eylemcilere gösterilen sert müdahale nedeniyle hükümete yüklendi. Bahçeli,"Başbakan ve hükümeti artık hıncın ve hizbin merkezi haline gelmiştir"dedi. Polisin şiddettine de değinen Bahçeli, "Ne olursa olsun çare demokrasidir. Gaz altında kalınsa da gaza gelinmemelidir'' dedi.

Başbakan kimseyi dinlemektedir, kinli ve kibirlidir. Hizmetkarlık edebiyatını diline dolayıp da bu kadar aksini yapan bir siyaset figürü çok az görülmüştür. İnsafını merhametini ve hoşgörülülüğü kaybetmiştir. Başbakan ve hükümeti artık hıncın ve hizbin merkezi haline gelmiştir. Son vakalar bir bakıma 10,5 yıllık AKP iktidarının kenarda bıraktığı toplum kesimlerinin istek ve beklentilerinin taşması olarak yorumlanmalıdır.

Başbakan’ın balkon konuşmaları ertesi gün bizzat kendisi tarafından çiğnenmiştir. Başbakan olan bir tek makbul ve meşru olan kendisi ve yandaşlarıdır. Mazlum edebiyatı yaparak zorbalık yapan Başbakandır. Küçümsemeyi hakir görmeyi marifet sanan Başbakandır. Türkiye’nin 10,5 yıldır Recep Tayyip Erdoğan hükümetinden çekmediği kalmamıştır. Ne kadar uyarsak da AKP bozuk sicilinin izinden gitmeyi tercih etmiştir.

'Zora düşmüş ve tökezlemiştir'

İktidar bunalımlardan istifade etmiş toplumsal gelgitleri hanesine yazmıştır. Düne kadar duyguları istismar etmiş ve halkımızı yansıtmıştır. Taksim’deki protestoların diğerlerinden farklı olduğu bir gerçektir. Başbakan ve partisi bu kez zora düşmüş ve tökezlemiştir. Taksim’deki eylem ve gösterilerin mesajları doğru okunmalıdır. Gerçekler derinlemesine analiz edilmelidir. Bunu en başta yapması gereken hükümettir.

Olayların esas nedeni Başbakan’ın kuru inadıdır. Olan biteni sadece ağaç kesimine bağlamak bir tarafı eksik bırakacaktır. Şüphesiz Taksim’de ağaçları kesmek olayları tetiklemiştir. Ancak meselenin gerisinde birikmiş öfke ve kızgınlar vardır. Başbakan başta doğan krizin kendisine yarayacağını düşünmüş ancak yanıldığı ortaya çıkmıştır.

Bize göre olayların iki boyutu vardır. Ağaçların kesilmesi ve buranın rant alanına dönüştürülecek olmasıdır. Bu durum aziz İstanbulluların tepkisine neden olmuştur. Başbakan AKM’yi yıkıp herkesin gurur duyacağı bir opera binası yapacaklarını söylemiştir. Başbakan’ın birden opera sevdası merak uyandırmıştır.

'Başbakan'a tenör sıfatı'

Herhalde kendisinin eşbaşkanlık unvanın yanına tenor sıfatını iliştirmesi de gündeme gelecektir. Gezi parkının suyu mu çıkmış İstanbul’un enfes aldığı mekan Başbakan’ın uykularını mı kaçırmıştır. Gezi parkına sert müdahaleler gösterilmesi toplumsal infialin ilk kıvılcımı oluşturmuştur. İnsanlıkla bağdaşmayan müdahaleler gezi parkını cehenneme çevirmiştir. Siyasi irade polisi göstericilerin üzerine salmıştır.

Yaşananları telin ettiğimiz söylemek istiyorum. Polise gazlı biner gazlı müdahale emrini verenler için yasal işlemlerin yapılması gerektiğini ifade ediyoruz. Demokratik tepkilerini ortaya koyan samimi vatandaşlarımızla bölücüleri aynı kefeye koymak mümkün değildir

'Herkesi sağ duyuya davet ediyorum'

Taksim’in hayat hakkını savunanlar her türlü övgüyü hak ediyor. Ancak insan ve doğa sevgisinden nasiplenmemiş terör gruplarının Gezi parkına çıkması eşyanın tabiatına aykırı bir durumdur. Herkesi olgunluğa ve sağduyuya davet ediyorum. Bölücü mihrakların sahneye çıktığı odaklarla nereye varılmak istenmektedir. MHP’nin şerefli isminin bu gruplarla anılması alçaklıktır.

'Orda yer almayacağız'

Parti olarak Taksim’de olayların kıyısında köşesinde olmamız dahi söz konusu değildir. Biz yangından mal kaçırmak için köşe başında saklanan çapsızlıkta olmayız olmayacağız. Bugünkü toplumsal gerginlikten oldukça muzdaribiz gelişmelerden kaygılıyız.

Türk milletini üzecek hiçbir tertip ve komplonun safında yer almayız almayacağız. Neden MHP yok diyenlere sanal alemde bizi eleştirenlere gözümüzde gönlümüzde kapımız kapalıdır. Kapalı duracaktır. Biz vatan mücadelesi verirken 4-5 ağaç gölgesine yatanlar acaba neredeydi?

Ağacın derdine düşenler konu vatan toprakları okunca hangi caddelerde boy gösteriyorlardı? MHP’nin hiçbir mensubu olayların içinde yer almayacaktır. Bunu aksine hareket eden kim olursa olsun aramızda ve yanımızda bulunamayacaktır.

'AKP’nin devrileceği tek yer sandıktır'

Bizim için AKP’nin devrileceği tek yer sandıktır. Sokakların sisinden ve kontrolsüzlüğünden sonuç çıkmaz çıksa da kimsenin yanına kar kalmaz. Biz bu nedenle bakışımızı sokaklara değil siyasetin er meydanına çevirdik. Başbakan’ın otoriter mizacından rahatsız olanlar mutlaka meşruluğun yolundan ayrılmamalıdır. Biz AKP’nin üstesinden geliriz Başbakan’a yaptıklarının hesabını sorarız. Doğrudur AKP tıpkı nazileri aratmayacak derecede gaz odaları kurmaktadır. Doğrudur AKP herkesin özeline burnunu sokmaktadır. Ne olursa olsun Çare demokrasidir. Gaz altında kalınsa da gaza gelinmemelidir.