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Bahçeli: Barzani ısrara devam ederse kahredici azabı tadacaktır

"Türk milletinin gücü bunların alayına yetecektir"

04 Ekim 2017 20:50

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi açılışında konuşuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle;

Uluslararası hukukla bağdaşmayan bu alçakça eyleme cüret edenler bölünme projelerine hizmet etmektedir. Sadece Irak'ın değil, tüm bölgenin kaosa sürüklenmesini sağlamaktadır. Bölgede yaşanan kaosu fırsata çevirerek Türk yurtlarına çöreklenmek isteyen Barzani ateşle oynamaktadır. Kendi kazdığı kuyuya düşecek, ısrarında devam ederse kahredici azabı tadacaktır. 

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