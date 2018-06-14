Bahçeli, Aydınlık Gazetesine açtığı davayı kazandı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- MHP Lideri Devlet Bahçeli\'nin, \'Bahçeli\'ye evet ödeneği\' manşeti nedeniyle Aydınlık Gazetesi\'ne açtığı davada, mahkem, gazeteye kınama cezası verilmesine hükmetti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10 Şubat 2017\'de \'Bahçeli\'ye evet ödeneği\' manşetiyle çıkan Aydınlık Gazetesi\'ne avukatı Nizamettin Kocabey aracılığıyla kınama davası açmıştı. Açılan davayı kabul eden Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Aydınlık Gazetesi yazarı İsmet Özçelik ile Anadolum Gazetecilik Basım Yayın San. ve Tic. Anonim Şti.\'nin kınanmasına karar verdi. Mahkeme, hüküm özetinin Türkiye çapında yayınlanan tirajı 100 binin üzerinde olan ulusal bir gazetede yayınlanmasını kararlaştırdı.