Bahçeli 'ayarlı bombaları' sordu

T24 - MHP Genel Başkanı, Ankara’da meydana gelen patlamaya, ifşa edilen MİT – PKK görüşmesi üzerinden yaklaştı ve ‘ayarlı bombaların’ yerinin tespit edilip edilmediğini sordu.



Ankara Kızılay’da 3 kişinin ölümüne neden olan patlamanın ardından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den bir değerlendirme geldi.



İki sayfalık yazılı açıklamasında ağırlıklı olarak kısa süre önce ortaya çıkan MİT – PKK görüşmesi üzerinde duran Bahçeli, bu görüşmede bazı şehirlerdeki ayarlı bombaların ifşa edildiğini ileri sürdü.



Bahçeli, bu durumla ilgili gerekli tedbirlerin alınmamasının söz konusu olması durumunu 'vatana ihanet' ifadesiyle açıkladı.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ağırlık olarak MİT - PKK görüşmesine atıfta bulunduğu ve Ankara’daki bombalı eylemi dolaylı olarak bu görüşmeye bağladığı açıklamasında, oldukça sert ifadeler kullandı.



"Dağlar, şehirler ve caddeler eşkıya tarafından kuşatıldı” diyen Bahçeli, buna neden olarak hükümetin açılım poltikasını gösterdi.



"Artık şehirlerimiz güvenli ve rahat olmaktan uzak" diyen Bahçeli, "Ortadoğu’da sultanlık peşinde koşan Başbakan Erdoğan" ifadesini kullandığı açıklamasında, "Teröre verilen pirim ve müsamaha, bomba ve mayın olarak Türkiye’ye fatura edildi" dedi.



"Her fırsatta Gazze ambargosunu eleştiren Başbakan’ın, yönettiği ülkesinin terör ablukası altında olduğunu görmesi için daha neyin olması, hangi bedellerin ödenmesi gerekiyor?" diye soran Bahçeli, MİT – PKK görüşmesine atıfta bulunarak şunları söyledi:



"Bazı şehirlerdeki ayarlı bombalar ifşa edildi. Bunlar için tebdir alınmış mıdır, yerleri tespit edilmiş midir? Gerekli tedbirlerin alınmaması söz konusuysa siyasiler birinci derecede vatana ve millete ihanet etmektedir."







