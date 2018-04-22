Bahçeli: Ayak oyunlarına heves etmeleri tam bir çatırdama ve siyasi çürüme hali

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'den 15 milletvekilinin İyi Parti'ye geçmesine ilişkin olarak, "Siyasi düşükler, demokratik kazanımlara kast etmenin cezai karşılığını kuşkusuz sandıkta görecektir" dedi.

MHP lideri Bahçeli 23 Nisan mesajında, "İlkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir çatırdama ve siyasi çürüme halidir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Demokrasi nutku atanların, ilkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir çatırdama ve siyasi çürüme halidir.

Gazi Meclis'in hür iradesini, 98 yıllık izzetini, ikbal arayışlarıyla, dahası hülle ve hile yoluyla karalamaya, karartmaya çalışan siyasi düşükler, milletimizin demokratik kazanımlarına kast etmenin cezai karşılığını kuşkusuz sandıkta görecektir."