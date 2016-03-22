Bahçeli: Ankaralılar inadına AVM’lere gidin, Cenab-ı Allah sizleri korur!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da CEPA Alışveriş Merkezi ziyareti sırasında "Ben Ankara halkına söylüyorum, inadına alışveriş merkezlerine geliniz. Sokaklarda geziniz. Parklarda oturunuz ve Cenab-ı Allah sizleri korur merak etmeyiniz" dedi.

Hürriyet’in haberine göre, geliş amaçlarının alışveriş merkezlerindeki durumu incelemek ve insanlara moral vermek olduğuna dikkati çeken Bahçeli, şöyle devam etti:

"Millet olarak, devletimiz olarak çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Zaman zaman canlı bomba adı altında insanlığı katleden davranışlarla hem Türkiye genelinde hem de Ankara'da bazı acı olaylara muhatap olmaktayız. Tedbirler alınmış olsa da psikolojik yönden halkta bir moral bozukluğu oluşmakta. Dolayısıyla alışveriş merkezleri başta olmak üzere sokaklarda insanımız bulunmaktan çok imtina etmeye gayret göstermektedir. Biz bu sürecin böyle devam etmesinden yana değiliz. Türk milleti asil bir millettir. Her türlü saldırıya rağmen, birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe yönelik duruşlarını sergileyebilmelidir."

Vatandaşlara çağrıda bulunan Bahçeli, "Millet korkmaz. Millet ihtiyatlıdır ama korkak değildir. Onun için bugün zannediyorum çok sayıda insanımız akşam üstü burada olurlar diye düşünüyorum. Olmaları lazım. Ben Ankara halkına söylüyorum, inadına alışveriş merkezlerine geliniz, sokaklarda geziniz, parklarda oturunuz ve Cenab-ı Allah sizleri korur merak etmeyiniz." diye konuştu.

Bahçeli, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın terörle mücadele konusunda dört siyasi partiye "Perşembe günü Grup Başkanvekillerinizi gönderin toplanalım" şeklinde bir mektup gönderdiğinin hatırlatılması üzerine, kendilerine bir mektup ulaşmadığını belirtti.

Mektup geldiğinde muhtevasını inceleyerek gerek görüldüğünde temsilci gönderebileceklerine işaret eden Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında da ayrıntılı değerlendirmelerde bulunduğunu bildirdi. Bahçeli, "Meclis Başkanımız onu dikkatlice okur ise zannediyorum aradığı soruların hepsi orada vardır." dedi.

ABD'de tutuklanan iş adamı Reza Zarrab'la ilgili soruya ise Bahçeli, ayrıntılı bilgiye sahip olmadıkları ve olayı yakından takip ettikleri yanıtını verdi.

Bahçeli, "Brüksel'de eş zamanlı iki saldırı gerçekleştirildi. Ankara'nın hemen ardından İstanbul'da saldırı gerçekleştirildi. Hem Türkiye hem bütün dünyaya terör tehdidi altında buna yönelik mesajınız olur mu?" şeklindeki soruya, şu yanıtı verdi:

"Terör küresel bir olgu haline dönüştü. Nerede teröre karşı bir davranış varsa oraya karşı bir cevap vermeye gayret gösteriyorlar. Öyleyse uluslararası boyutta terörle mücadele esas alınmalı. Birleşmiş Milletler bunda öncülük yapmalı ve milletler arasında, uluslar arasında terörü ortadan tamamen silebilecek modeller, projeler geliştirilmeli, terörle ilgili bir siyaset oluşturulmalı."