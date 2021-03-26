Bahçeli, Anıtkabir'i ve Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçilen üyelerle birlikte Anıtkabir'i ve kurucu Genel Başkan Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti.

MHP lideri Bahçeli, partisinin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nın ardından ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Bahçeli ve beraberindeki MYK ile MDK üyeleri, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Bahçeli'nin mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

"Cumhuriyeti geleceğe taşıyacağız"

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesine geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Devletimizin kurucusu, İstiklal Savaşımızın başkomutanı, ilk Cumhurbaşkanımız Aziz Atatürk, MHP 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda seçilen MYK ve MDK üyeleriyle birlikte manevi huzurundayız. En büyük eserim dediğin Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruluş ilkelerine bağlı şekilde muhafaza ve müdafaa azmimiz şartlar ne kadar ağır olursa olsun azalmayacak, zaafa uğramayacaktır. Bu husustaki irade ve güç kaynağımız elbette büyük Türk milletidir. Açtığın yolda gösterdiğin hedeflerde, durmaksızın, yorulmaksızın ilerleme kararlığındayız. Nice zahmetlere göğüs gererek kurup bizlere emanet ettiğin cumhuriyeti, cumhurun muazzam birlik ve diriliş ruhuyla yaşatma ve geleceğe taşıma mücadelemizi inanmışlıkla sürdüreceğiz. MHP, muhterem hatıralarını, kutlu fikir ve düşüncelerini her zaman sahiplenecek, milletimizin istiklal ve istikbal haklarını kahramanca savunacaktır. Bu vesileyle 13'üncü Olağan Büyük Kurultayımızın ülkemize, milletimize ve Türk siyasetine yeni bir soluk, yeni bir heyecan, yeni bir ümit getirmesini temenni ediyor. Zat-ı devletlileri hürmetle rahmetle minnetle anıyorum. Ruhun şad olsun."

Türkeş'in anıt mezarını da ziyaret etti

Anıtkabir'den MHP heyetiyle birlikte aynı otobüse binerek ayrılan Bahçeli, partisinin Kurucu Genel Başkanı Türkeş'in mezarını ziyaret etti. Bahçeli, burada okunan duanın ardından Türkeş'in mezarına karanfil bırakarak su döktü. Bahçeli, daha sonra aynı otobüsle parti genel merkezine gelerek, MYK ve MDK toplantısına başkanlık etti.