Bahçeli: Alanya’nın il yapılmasını istiyoruz

Antalya'da konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alanya'nın il yapılması talepleriyle ilgili, "Böyle mütevazı, olgun, anlayışlı bir talebi, cumhurbaşkanı hükümet sisteminin uygulamaya geçtiği günde Sayın Cumhurbaşkanımızın buna cevap verip Alanya'yı il yapmasını sizler gibi bizler de istiyoruz" dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Bahçeli, Antalya'da, Alanya Belediyesince düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu.

Açılışın ardından meydanda toplanan bazı vatandaşların taşıdığı, "İl olmak istiyoruz" yazılı pankartları gördüğünü belirten Bahçeli, "Böyle mütevazı, olgun, anlayışlı bir talebi cumhurbaşkanı hükümet sisteminin uygulamaya geçtiği günde Sayın Cumhurbaşkanımızın buna cevap verip Alanya'yı il yapmasını sizler gibi bizler de istiyoruz" dedi.