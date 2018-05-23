Bahçeli, Alaattin Çakıcı'yı hastanede ziyaret etti

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı\'yı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde ziyaret etti.



Keskin T Tipi Cezaevi’nde hükümlü olarak yatan Alaattin Çakıcı, 5 gün önce sağlık sorunları nedeniyle Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi\'ne kaldırıldı, burada özel bir odada tedavisine başlandı. MHP Lideri Bahçeli, bugün Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne giderek Alaattin Çakıcı’yı kaldığı özel odada ziyaret etti. MHP’nin ve Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın Twitter hesaplarından Bahçeli’nin Çakıcı’yı ziyaretiyle ilgili mesaj ve fotoğraflar yayınlandı.



Mesajda şöyle denildi:



“Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, rahatsızlanan Alaattin Çakıcı’yı tedavi gördüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde ziyaret ediyor.”



ANKARA İL BAŞKANI’NI DA GÖNDERMİŞTİ



Önceki gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ’u Alaattin Çakıcı’nın tedavi gördüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne göndererek, geçmiş olsun dileklerini iletmiş, tedavi süreciyle ilgili bilgi aldırmıştı. Çakıcı’da yaptığı yazılı açıklamada, desteklerinden dolayı Bahçeli’ye teşekkür etmişti.

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Ziyaretin fotoğrafları