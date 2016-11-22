Bahçeli: AKP'nin anayasa değişikliği teklifi makul

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) başkanlık sistemini de içeren anayasa değişikliği teklifiyle ilgili önergelerini 'makul bulduklarını' söyledi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, "AKP'nin değişiklik önergelerini genel olarak makul buluyoruz, her maddeyi müzakere ederek mutabakata varmak zorundayız" diye konuştu.

MHP'nin sunulan taslak metin üzerinde çalışmalarını tamamladığını belirten Bahçeli, anayasa değişikliğini "dar kapsamda tutmanın yararlı olacağı" kanaatine vardıklarını bildirdi.

AKP, başkanlık sistemine geçişi öngören anayasa değişiklik taslağını 15 Kasımda Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) resmen iletmişti.

"Değişiklik önerileri arasında onayladıklarımız olduğu kadar, itiraz edip üzerinde müzakere edilmesinin daha doğru olacağını düşündüğümüz konu başlıkları da vardır" diye konuşan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konuşa konuşa pürüzleri aşacağımızı, fiili tıkanıklığı mutlaka hukuki müdahaleyle açacağımızı düşünüyoruz. Kaldı ki Türkiye'nin ağırlaşan iç ve dış sorunlarını dikkate aldığımızda, çok fazla seçeneğimizin olmadığını da görüyoruz."

Hükümet, bir süredir başkanlık sistemini yürürlüğe sokacak bir anayasa değişikliği teklifi üzerinde çalışıyor. Teklifin geçmesi için TBMM'de en az 330 oy alması gerekiyor.

Söz konusu değişikliklerin 330 ile 367 arasında bir oy alması halinde, yürürlüğe girebilmesi için referanduma sunulma şartı bulunuyor. TBMM'de 367'nin üzerinde bir destek alması durumunda ise bu şart ortadan kalkıyor.

Başbakan Binali Yıldırım, tasarının referanduma gitmesine gerek kalmadan yasalaşmasını sağlayacak olan 367 oya ulaşılsa dahi anayasa değişiklik paketinin halk oylamasına sunulacağını söylemişti.

MHP'nin tamamladığı incelemenin ardından taslak üzerindeki çalışmaların, kurulacak ortak komisyonda devam etmesi ve burada mutabık kalınan önerilerin Meclis Genel Kurulu'na getirilmesi bekleniyor.

Tasarı Genel Kurul'da yeterli oyu alırsa referanduma sunulacak.