Bahçeli, af teklifi hakkında konuştu: Kimse bize ayar veremez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 150 binden fazla hükümlüyü etkileyecek olan için af teklifi hakkında konuştu. MHP lideri, "Amacımız FETÖ'cü savcıların yarattığı tahribatı gidermek. Uyuşturucu konusunda kimse bize ayar veremez. Bu insanları topluma kazandırmak için insiyatif üstlenmeyelim mi?” dedi.

Bahçeli Kızılcahamam kampının açılışında konuştu.

Bahçeli, "Gerek Yeni Ekonomik Program gerekse de hükümetin aldığı diğer önlemler kalıcı, kararlı ve kapsayıcı şekilde uygulandığı müddetçe iyileşme ve beklenen bahar havası çok uzak olmayacaktır" dedi.

"Top çevirmeyiz"

MHP lideri ayrıca, "Biz CHP gibi olamayız. Biz Türk milliyetçileriyiz. Ülke batarsa bundan hiç kimsenin kazançlı çıkmayacağını görür ve söyleriz. Top çevirmeyiz" açıklamasında da bulundu.

"Sanal haritalar başında sınırlarla oynayan, terör örgütlerini teşvik eden sözde müttefiklerin heveslerini kursaklarında bırakmak için yeni hükümet sisteminin yasamayla uyumlu ve dengeli hareketi de elzem bir ihtiyaçtır" diyen Bahçeli af teklifi hakkında ise şöyle konuştu:

"Verdiğimiz sözleri sonuna kadar tutacağız. Bir defalığına 5 yıllık ceza indirimi öneriyoruz. Amacımız FETÖ'cü savcıların yarattığı tahribatı gidermek. Uyuşturucu konusunda kimse bize ayar veremez. Bu insanları topluma kazandırmak için insiyatif üstlenmeyelim mi? Cumhur ittifakı başka şartlı ceza indirimi teklifimiz başkadır. Birbirine karıştırılmasın."

Erdoğan'a: Hukuki temeli yok

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Devlet ancak kendisine karşı işlenen suçları affeder” ifadesi için de “Saygı duyuyoruz ama tartışmalı olduğunu, hukuken temeli olmadığını da biliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

"Meşrebi bozuklar mutlaka afişe edilmeli"

Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:

"Döviz fiyatındaki kontrolsüz artış frenlendi. Yangın sönmese de şimdilik küllendi. Merkez Bankası ve PPK gecikmeyle de olsa devreye girerek kararlarındaki bağımsızlık vasfını gösterdi. Hayat pahalılığı artmış, ücret, maaş ve gelirler erimiş. Özellikle stokçuluk yapan, fırsatçılığa heveslenen, fahiş zamlara onay veren ahlaksızlar haksız ve hayasız kazanç peşine düşmüşlerdir. Türkiye ekonomik türbülansta şiddetle sallanırken nemalanmaya, bundan istifade etmeye çalışan mayası ve meşrebi bozuklar mutlaka afişe edilmeli, yaptıklarının bedeli ödettirilmelidir. Kan emen vampirlerle haksız yere kâr yapan vandallar bize göre aynıdır. Döviz artarken fiyat etiketlerini yükseltenler döviz inerken aynı ihtimamı gösterecekler midir?"

"Zeka özürlülerin yüzüne dahi bakmayacağız"

Bahçeli, 2019 yılının mart ayında yapılması planlanan yerel seçim için de şu ifadeleri kullandı:

Parti olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday çıkarmayacağız. Gerçekten de sözümüzden caymayacağız. Bu kararımızı 'İstanbul'dan vazgeçmek' olarak yaftalayan zeka özürlülerin yüzüne dahi bakmaya tenezzül etmeyeceğiz.