Bahçeli: Abdullah Öcalan'ı affedecekler

T24 -

'Öcalan'ı affedecekler'

'Erdoğan Kürdistan'a onay veriyor'



Diyarbakır'daki kazılar

"Türkiye AKP hükümeti tarafından meçhule sürüklenmektedir. Bölücülüğün yaydığı kanserli iklim yayılmaktadır. Farklılıkların özendirilmesi bu sürecin sonucudur" diyen Bahçeli, AKP ve BDP'nin kavga eden bir görüntü verdiğini ancak bu iki partinin işbirliği halinde olduğunu ileri sürdü.Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Bakanların Diyarbakır'a yaptığı geziye ve burada verdikleri mesajlara da değinen Bahçeli, "Türk milletini temsil eden hükümetin mensuplarının Türkçe dışında bir dili savunmaları kabul edilemez" şeklinde konuştu.Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:"Bozuk sicilli bakanları Türk milletine hakaret ettikleri kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortadadır. Görevlerini bırakıp hıyanet yarışına mı girdiler? Vatansever milletvekilleri bu rezilliğe daha ne kadar katlanacaksınız? Bu ülke bölünmüştür de bizim haberimiz mi yoktur? Savcılar bu kepazeliklere daha ne kadar sessiz kalacaktır? Adı Bakan Türk milletine bakmayan bu çürümüşlerden mutlaka hesap soracaktır. Aziz milletimiz AKP’yi siyaset çöplüğüne yollayacaktır.İblisin yolunu yalnız BDP değil AKP de eşlik etmektedir. Bunlar siyaseten yapışık ikizleridir. AKP’nin açılımı ve BDP’nin özerkliği aynı projenin iki şeklidir. İmralı canisinin affı ikisinin de gündemindedir. Üniter yapının bozulması ikisinin de niyetidir. ‘Ne mutlu Türküm diyene’ sözünü duymak ikisini de rahatsız etmektedir. Milli değerlerden ikisi de rahatsızdır. Federasyon konusunda benzer düşünceler içindeler. Barzani'nin Suriyeli Kürtleri bir araya getirmesi yanı başımızda zaman ayarlı bombanın her an patlayacağı görülmüştür.Erdoğan bir yanda Irak tüm Iraklıların derken dört ayaklı Kürdistan'a onay vermektedir. Önce özerklik arkasından iki dilli ortak kurucu devlet ardından federal devlet ve sonra birleşik Kürdistan batağına hızla yol almaktadır.Kürdistan taleplerini arsızca dile getirmeleri bulanık güzergâhın alıştırma ve ısındırma hamleleridir. AKP büyük zan ve töhmet altındadır. Geçim derdiyle boğuşan vatandaşları çaresiz bırakmıştır.PKK ve İmralı canisine af dayatılacaktır. Zaten AKP dünden buna niyetlidir. Bir an için kabul edelim PKK devlet yapılanması. Bununla ilgili bilgi ve belgeleri nerededir? Kanıt bulmadan kulaktan dolma haberlerle bölücü örgütü devletle irtibatlandırıyorlarsa müfteriliğin nazik bir tanımlama kendi hayırlarına olacaktır.PKK ile AKP arasında rol paylaşımı mı yapılmıştır. Bu itibarla AKP zihniyeti kendisinin bölücülüğü nasıl canlandırdığını görmeli ve bunun kaygısına düşmelidir.Bölücü taleplerin yeni anayasa içinde şekillenmesini sağlamak için her türlü çaba gösterilmiştir. Bölücülük dozajını artırmak istiyorsa Erdoğan'ın önünde ne yazık ki engel yoktur.Bölünme rüyası görenler kâbusla uyanacaklarını bilmelidirler. AKP temel tercihlerini artık yapmalıdır. Kimin yanında durduğunu açıklamalıdır.İmralı adasını yazlığa dönüştürecek her adıma kapalı olacağız. Anadilde eğitim taleplerine aşılmaz bir duvar olacağız. Türk milletinin birlikte yaşama ülküsünü inşallah zayıflatmayacağız.Diyarbakır'da kemik ve kafatası bulunması yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemiştir. Eğer ortada cinayet varsa gereğinin yapılması gerekir. Neresi şüpheli görülüyorsa oranın kazılması elzem haline gelmiştir.Failli meçhul olarak görülen kuşkuların giderilmesi zorunluluktur. Hükümet faili meçhul karmaşasını çözmeli ve üstesinden gelmelidir. Türk milleti kazı siyasetinden yorulmuştur.Aziz vatanın her yerinde kefensiz kahramanlar yatmaktadır. Arkeolojik kazılarla sonuç aramaya çalışan AKP zihniyeti kendine gerekçe oluşturmaya çalışmaktadır. Çanakkale'yi de kazmayı aklınızdan geçiriyor musunuz? Dumlupınar'ı da gündeminize alacak mısınız? Vatan evlatlarının yattığı yerlere iş makineleri sevk edecek misiniz?"