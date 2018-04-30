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Bahçeli: Abdullah Gül'ün Türkiye'yi bir kaosa, bunalıma sokmayacak bir tavır içerisinde olduğu görülmüştür

"Kendilerini tebrik ediyorum"

30 Nisan 2018 16:58

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarına ilişkin olarak, "Türkiye'yi bir kaosa, kargaşaya, krize, bunalıma sokmayacak bir tavır içerisinde olduğu görülmüştür. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

Devlet Bahçeli, partisinin genel merkez binasına gelişi sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olmayacağına yönelik açıklamalarına ilişkin sorusu üzerine Bahçeli, "Türkiye'yi bir kaosa, kargaşaya, krize, bunalıma sokmayacak bir tavır içerisinde olduğu görülmüştür. Kendilerini tebrik ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Gül'ün aday olmamasıyla kardeşlik hukuku yerine geldi denilebilir mi?" sorusuna, "Adı konulmadan geldi. Keşke kardeşlik sözünü ağzına alarak, yani sözlerinin arasına katarak yapmış olsaydı, daha anlamlı olurdu ama bu anlama gelen cümleleri var" karşılığını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "partisinden ayrılıp İyi Parti'ye geçen 15 milletvekilinin partilerine geri dönebileceği" yönündeki açıklamalarının anımsatılması üzerine de Bahçeli, "Yapmış olduğu bir hatadan vazgeçmiş demektir. 15 milletvekilinin kendi öz partisine dönmesinde yarar var. Abidik gubidik işlerden vazgeçmek lazım" yanıtını verdi.

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