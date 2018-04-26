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Bahçeli: Abdullah Gül'ün ikazlara uyması lazım

Bizim adayımız net ve belli; çalışmaya devam ediyoruz"

26 Nisan 2018 20:35

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefetin ortak adayı olarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çıkacağı yolundaki iddiayı değerlendirdi. Bahçeli, "Gül'ün ikazlara uyması lazım" dedi.  

Başbakan Binali Yıldırım da, söz konusu iddiayla ilgili olarak "Proje gözüktüğü kadarıyla akamete uğradı, patladı, elde kaldı" ifadesini kullanmıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Bahçeli, "CHP'nin HDP'ye yakınlaşmasını nasıl yorumlarsınız" sorusuna, "Eskiden ayrılar mıydı? Onların birbirleriyle ilişkileri çok eskiye dayanıyor. Zaman zaman birbirlerine destek veriyorlar. Herhalde öyle bir süreci tekrar yaşamak istiyorlar" yanıtını verdi.

Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:

"Maşallah Cumhur ittifakı hızlı girdi. Bizim adayımız net ve belli. Çalışmaya devam ediyoruz. Seçim takvimine uygun gün ve saatte adaylık başvurusu da yapılacak." 

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