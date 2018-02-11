MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da İl ve İlçe Başkanları Toplantısı kapanış oturumunun ardından basın toplantısında konuştu. Bahçeli, ABD'li komutan Funk'ın, Menbiç'te YPG üyeleriyle çekilen fotoğrafına ve verdiği mesajlara tepki gösterdi. Bahçeli, "Nedir bu çektiklerimiz? ABD özel kuvvetlerinin teröristlerle nöbet tutmaları rezilliktir. Bu durum açık çatışmaya doğru gitmektedir" yorumunda bulundu.

Bahçeli, "Helikopterimiz düştüğü anda yaşanan patlama akıllara pek çok soru getirmiştir. Sınırlarımızda büyük bir hareketlilik vardır. Bir günde 11 şehidin acısı ocaklara kor gibi düşmüştür. Vatan savunmasının arzu etmesek de acı verici sonuçları doğmaktadır" dedi.

Bahçeli, , ABD'li komutan Funk'ın, Menbiç'te YPG üyeleriyle çekilen fotoğrafına ve verdiği mesajlara tepki göstererek, "ABD’li komutan Paul E. Funk, Türkiye’nin yanlış hesabından dolayı kaygılandığını söylemiştir. Yanlış hesap bu sömürgeciye göre nedir? Türkiye’nin PKK ile mücadelesini tuhaf buluyormuş. Funk asıl yanlış hesabı kendilerinin yaptığını görememiştir. Eğer haine kahraman diyorlarsa bu ABD ile müttefiklik nasıl sürdürülecektir? ABD ile temas kesilirse, siyaset yerine silah konuşursa, eller tetiklere giderse olacakları hesap edip sonuçlarını düşünen var mıdır?" ifadelerini kullandı.

"Nedir bu çektiklerimiz?" diyen Bahçeli, "ABD özel kuvvetlerinin teröristlerle nöbet tutmaları rezilliktir. Bu durum açık çatışmaya doğru gitmektedir. ABD, PYD’nin yanında yer almıştır. FETÖ başaramayınca diğer terör örgütleriyle buluşmuştur. ABD yanlıştan dönmez ise duruşunun tanımı düşmanlık olarak anılacaktır" şeklinde konuştu.

Bahçeli açıklamasına şöyle devam etti:

ABD’nin Mondros ve Sevr prizmasından Türkiye’ye bakışı skandaldır. Bu ülke hiçbir sözünde durmamıştır. Hiçbir vaadini tutmamıştır. Fırat’ın doğusunu hainlere bırakmıştır. Menbiç'e konuşlanmış, Türkiye’ye gözdağı vermeye kalkışmıştır. Kabullenmediğimiz her dayatmayı bir yenisi izliyor; her oldubittinin ardından bir yenisi geliyor. Bunu reddediyoruz, bu zilleti zelillere aynen iade ediyoruz. ABD’nin gözetiminde, Menbiç’ten Afrin'e terörist kaydırıldığı da medyaya yansımıştır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ne derse desin, nasıl kıvranırsa kıvransın, Afrin’e mutlaka girilmeli, Afrin mutlaka teröristlerden tepeden tırnağa arındırılmalıdır.