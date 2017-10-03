Bahçeli: 81 Düzce'den sonra 82 Kerkük, 83 Musul deme hakkının önünde hiçbir güç duramayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin Kuzey Irak'a yönelik müdahaleden kaçınmayacağını belirterek, "Şartlar oluştuğunda tarih coğrafyaya dar geldiğinde Misak-ı Milli uyanacak. 81 Düzce'den sonra 82 Kerkük, 83 Musul deme hakkının önünde hiçbir güç duramayacak" dedi.

Kuzey Irak'taki bağımsızlık refarandumuna tepki gösteren Bahçeli, ''Bir aşiret lideri çıkıp haddini hududunu aşarak bağımsızlıktan bahsedebilmektedir. Bağımsızlık 16 yaşından beri hayaliymiş sonunda ölüm de olsa hazırmış. Hayal peşinde koşan Peşmerge başı kabusla tanışacak ısrar ve inadı sürerse belasını muhakkak bulacak'' ifadesini kullandı.

Bahçeli, "Kerkük için 5 bin ülkücü hazır" sözünü yineleyerek, "En az 5 bin ülkücü Türk kentlerindeki birlik mücadelesine katılmak üzere hazır beklemektedir. Blöf yapmıyoruz palavradan konuşmuyoruz. Bu konuda şakamızın da olmadığını altını çizerek belirtmeyi yaralı buluyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiğini de belirten Bahçeli, "Türkiye zorlu bir dönemde yokuşu keskin ve yorucu bir devirdedir. Bugünkü sıkıntılı ortamda eğer üzerimizdeki sorumluluğun ağırlığını kaldıramazsak önümüz karanlıktır'' diye konuştu.

Bahçeli'nin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında ( 3 Ekim 2017) yaptığı açıklamalar şöyle:

''Türkiye zorlu bir dönemde yokuşu keskin ve yorucu bir devirdedir. Bugünkü sıkıntılı ortamda eğer üzerimizdeki sorumluluğun ağırlığını kaldıramazsak önümüz karanlıktır. Geceyi gündüze katıp adeta Karadeniz gibi çırpınmalıyız. Etrafımızdaki çember daralıyor. Karşımızdaki tehditleri isabetle okuyup tedbir geliştirmeliyiz. İhmalkarlık iradesizliğin eseridiridir. İradesizlik ilkesizliğin sonucudur. İlkesizlik karamsarlığın hayatın acı diyetidir. Ülkemizin çetin şartlarını titizlikle takip etmek zorundayız.

Çevremizi saran tehditlerin iç yüzünü iyi görmeliyiz. Neyi yaşıyorsak bunun başlangıcı Anadolu'nun fethine kadar uzanmaktadır. Türk milletine karşı 1000 yıldır sinmiş düşmanşlık saklandığı delikten yeniden çıkmaktadır. Silinmemiş nefretlerin unutulmamış yenilgilerin hesabı önümüze getirilmektedir. Ülkemiz çok cepheli bir bunalım kıskacındadır. Sınırlarımızın hemen dibinde Türkiye'ye vandal bir tuzak kurulmaktadır. Siyonizmin maşaları kaos imal etmektedir. 1 asıl evvel masa başında çizilen haritalar yeniden güncellenmek istenmektedir. Arap baharı ile alev alan yangın artık kapımıza dayanmıştır.

"Tehditlerin iç yüzünü görmeliyiz"

Çevremizi saran tehditlerin iç yüzünü iyi görmeliyiz. Neyi yaşıyorsak bunun başlangıcı Anadolu'nun fethine kadar dayanmaktadır. Kapanmamış defterlerin, silinmemiş nefretlerin, tükenmemiş öfkelerin hesabı önümüze getirilmektedir. Türkiye çok ciddi bir beka mücadelesi vermektedir. Ülkemiz çok cepheli bir bunalım kıskacındadır. Bilhassa sınırlarımızın hemen dibinde vandal bir tuzak kurulmaktadır.

Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinde büyük bir komplo sahnededir. Arap baharı ile alev alan yangın kapımıza dayanmıştır. Etnik ve mezhep kutuplaşması etrafımızdaki kaosun fitilini tutuşturmuştur. Bu gelişmeler karşısında Türkiye'nin güvenliği de bıçak sırtındadır. Bir aşiret lideri çıkıp haddini aşarak bağımsızlıktan bahsedebilmektedir. Ham hayal peşinde koşan peşmerge başı ısrarı sürerse belasını muhakkak bulacaktır. Barzani tüm itiraz, tepki, karşı çıkışlara rağmen 25 Eylül korsan referandumunu gerçekleştirmiştir. Barzani 25 Eylül referandumu ile bağımsızlığa giden karanlık yolda önemli bir merhaleyi aşmıştır. Bilinmelidir ki 25 Eylül referandumu 4 parçalı büyük Kürdistan'ın ön hazırlığıdır. Buna sabır göstermek mümkün değildir.

"Bunlarla hesabımız mahşere kalmadan görülecektir"

Sayın Cumhurbaşkanının "sınırımızda fitne kuyusu kazdırmayız" beyanı çok nettir. Soydaşlarımızın hayati haklarına karşı yapılan her girişim karşısında Türk halkını bulacaktır. Kerkük, Tuzhurmatu, Altınköprü, Tel Afer'de yarım asırdır demografik yapının değiştirilmesi amaçlanmıştır. Dökülen Türkmen kanı üzerinde gelecek planlaması yapanlar, canına, malına kastedenler iki dünyada da yatacak yerleri olmayan alçaklardır. Bunlarla hesabımız mahşere kalmadan görülecektir.

"Türk milletine parmak sallayanlar varsa o parmağı kullanırız"

Türk milletine parmak sallayanlar varsa o parmağını eliyle birlikte gövdesine kadar kırar hatta koparırız. Türk milletine kafa tutan varsa o kafaya balyoz gibi inecek iradeyi ispata hazırız. Yeri gelir yufka yürekli yeri gelir tunç bilekli oluruz.

En az 5 bin ülkücü Türk kentlerindeki birlik mücadelesine katılmak üzere hazır beklemektedir. Blöf yapmıyoruz palavradan konuşmuyoruz. Bu konuda şakamızın da olmadığını altını çizerek belirtmeyi yaralı buluyorum. Türkmenlerin hakları çiğnenirken biz rahat olamayız. Kerkül elden giderken bize gece başımızı yastığa huzurla koyamayız.

Barzani derhal aklını başına almalıdır, referandumu tümden iptal etmelidir. Ülkemizin Irak ve İran'la ilişkilerini canlandırması makul ve mantıklı bir tavırdır.

Kandil ve Erbil'de bir gece ansızın görülmek Türk milleti için mesele değildir Türkiye Cumhuriyeti için hiç zor olmayacaktır. MHP Irak'ta yaşayan değişik halkların farkındadır. Kökeni ne olursa olsun her insana hürmek duyuyoruz. Bizi Kürt düşmanı göstermek için özel yetiştirilmiş ajanlar faaliyettedir.

" 25 Eylül referandumu dört parçalı Kürdistan'ın hazırlığı"

Bilinmelidir ki 25 Eylül referandumu dört parçalı büyük Kürdistanın ön hazırlığı, ön kapısıdır. Buna sabır göstermek, gözümüzün önünde infaz fermanımızın yazılmasına sessiz kalmak mümkün değildir. 1 Ekim günü TBMM'nin açılış konuşmasını yapan sayın Cumhurbaşkanının 'Sınırımızda fitne kuyusu kazdırmayız' beyanı çok nettir, Türkiye Cumhuriyeti'nin duruşunu özetlemektedir.

"Barzani'nin ipi başkasının elindedir"

Barzani'nin ipi başkalarının elindedir. Kürt kökenli kardeşlerim oyunu artık görmelidir. Diyarbakır'daki bir kardeşimizi Barzani'yi bizim kadar sevmesi akla mantığa hakarettir. Erbil'deki Kürt kökenli kardeşimiz de bizimdir Erbil'deki Kürt kökenli kardeşimizin de namus ve şerefi bizlere emanettir. Barzani'nin acilen yanlıştan dönmesini arzuluyoruz.

''81 Düzce'den sonra 82 Kerkük..."

O zaman geldiğinde, şartlar oluştuğunda, tarih coğrafyaya dar geldiğinde Misak-ı Milli uyanacak; '81 Düzce'den' hemen sonra '82 Kerkük, 83 Musul' deme hakkının önünde hiçbir güç duramayacaktır.''