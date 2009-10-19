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Bahçeli: 3-5 PKK'lıyı teslim ederek açılım olmaz

Bugün güvenlik güçlerine teslim olması beklenen PKK'lılarla ilgili, MHP'den değerlendirme geldi.

19 Ekim 2009 03:00

Habur Sınır Kapısı’ndan geçiş yaparak bugün güvenlik güçlerine teslim olması beklenen PKK'lılarla ilgili, MHP'den değerlendirme geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli ise, "3-5 PKK'lıyı teslim ederek güya demokratik açılım yapıyorlar" şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, konuya ilgili, “Hala yol haritası bekliyorlar ve istismar yapıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını, belli bir amaç için Mahmur Kampı’na ve Irak'a götürenler, yaşanmayacak şartlarda yaşamaya zorlayanlar, şimdi onlardan ‘Barış Meclisi’ altında 3-5 tane PKK yandaşını Türkiye'ye getirerek, güya demokratik açılım üzerinde çalışma yapmış oluyorlar” şeklinde konuştu.

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