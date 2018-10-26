Bahçeli, 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacak!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu yıl İstanbul'da gerçekleştirilecek 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacak.

29 Ekim'de İstanbul'da yeni havalimanının açılış töreni gerçekleştirilecek. Törenin ardından da aynı adreste 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu düzenlenecek.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ilk kez İstanbul'da düzenlenecek resepsiyona katılmayacağını duyurdu. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı'ndaki son resepsiyona katılmıştı.

Bir süredir “Çatladı, çatlıyor” yorumları yapılan Cumhur İttifakı’nın ortakları, özellikle MHP’nin seçim öncesi en öne çıkan vaadi olan ve 25 Eylül’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne de teklif olarak sunulan af konusunda ters düşmüş; Danıştay’ın Öğrenci Andı kararıyla karşılıklı eleştirinin düzeyi yükselmişti.