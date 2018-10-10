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Bahçeli: 29 büyükşehirde ittifak zemini arayacağız

"Biz İstanbul'da aday çıkarmayacağımızı daha önce deklare etmiştik"

10 Ekim 2018 19:41

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlerde İstanbul'da aday çıkarmayacaklarını belirterek, "Geri kalan 29 büyükşehirde ittifak zemini arayacağız" dedi.

Global TV'ye açıklama yapan Bahçeli, "Biz İstanbul'da aday çıkarmayacağımızı daha önce deklare etmiştik. Geri kalan 29 büyükşehirde ittifak zemini arayacağız ama formül nasıl olacak, o konu görüşmelerin ardından netlik kazanır" diye konuştu.

İttifakın şekli konusunda görüş alışverişinde bulunulacağını söyleyen Bahçeli, "Bu bilgilerin ardından eğer Sayın Cumhurbaşkanı bizimle görüşmek isterse, kendileriyle buluşacağız" ifadesini kullandı.

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