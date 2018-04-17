T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Bahçeli, 26 Ağustos'ta AKP - MHP iktidarının sonunu getirebilir"

"Bahçeli'nin erken seçim çıkışı sürpriz değil"

17 Nisan 2018 15:27

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 3 Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 26 Ağustos 2018'e çekilmesi önerisiyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Gül, "Kendi iktidar ortağıyken erken seçim yaptırarak muhalefetteki AKP’yi iktidara getiren Bahçeli, bu kez de benzer biçimde belirlediği 26 Ağustos tarihinde AKP-MHP iktidarının sonunu getirebilir" dedi.

Erdem Gül, "Bahçeli’nin erken seçim çıkışı sürpriz değil" başlığıyla yayımlanan (17 Nisan 2018) yazısında, "Ortada bir sürpriz yok. Erken seçim kartı gizli tutuluyordu. Bahçeli’ye açık ettirildi" ifadesini kullandı. 

Gül, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada bir tek ‘Bahçeli bunu Erdoğan’la konuşarak mı, yoksa bağımsız olarak mı açıkladı’ sorusunun yanıtı gerekiyor. Ama artık bunun çok bir önemi yok. Ülkedeki tüm gelişmeler, erken seçime işaret ediyordu. AKP-MHP ortaklığının yüzde 50+1’i bulmakta zorlanması, gittikçe daha da zorlanacak olması erken seçimin en önemli nedeni. Her zaman istenenler olmayabilir. Ama tarih bazen tekerrür de edebilir. Bahçeli açısından. Kendi iktidar ortağıyken erken seçim yaptırarak muhalefetteki AKP’yi iktidara getiren Bahçeli, bu kez de benzer biçimde belirlediği 26 Ağustos tarihinde AKP-MHP iktidarının sonunu getirebilir. Muhalefete iktidar yolu açabilir."

ETİKETLER

Tayyip ErdoğanDevlet BahçeliAKPMHPerken seçim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24