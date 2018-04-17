"Bahçeli, 26 Ağustos'ta AKP - MHP iktidarının sonunu getirebilir"

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 3 Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 26 Ağustos 2018'e çekilmesi önerisiyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Gül, "Kendi iktidar ortağıyken erken seçim yaptırarak muhalefetteki AKP’yi iktidara getiren Bahçeli, bu kez de benzer biçimde belirlediği 26 Ağustos tarihinde AKP-MHP iktidarının sonunu getirebilir" dedi.

Erdem Gül, "Bahçeli’nin erken seçim çıkışı sürpriz değil" başlığıyla yayımlanan (17 Nisan 2018) yazısında, "Ortada bir sürpriz yok. Erken seçim kartı gizli tutuluyordu. Bahçeli’ye açık ettirildi" ifadesini kullandı.

Gül, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada bir tek ‘Bahçeli bunu Erdoğan’la konuşarak mı, yoksa bağımsız olarak mı açıkladı’ sorusunun yanıtı gerekiyor. Ama artık bunun çok bir önemi yok. Ülkedeki tüm gelişmeler, erken seçime işaret ediyordu. AKP-MHP ortaklığının yüzde 50+1’i bulmakta zorlanması, gittikçe daha da zorlanacak olması erken seçimin en önemli nedeni. Her zaman istenenler olmayabilir. Ama tarih bazen tekerrür de edebilir. Bahçeli açısından. Kendi iktidar ortağıyken erken seçim yaptırarak muhalefetteki AKP’yi iktidara getiren Bahçeli, bu kez de benzer biçimde belirlediği 26 Ağustos tarihinde AKP-MHP iktidarının sonunu getirebilir. Muhalefete iktidar yolu açabilir."