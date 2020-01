Yayımladığı yeni yıl mesajında, Türkiye'nin 2015 yılında sahipsiz ve her türlü rezalete maruz kaldığını söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “2015’te Türkiye sahipsiz kaldı, aziz milletimiz üzüldü, kırıldı, her rezalete maruz kaldı. Fakat iktidar bana mısın demedi, bozguna devam etti. Allah’tan niyazım bir daha 2015’teki hazin ve hüsran verici hadiselerin yeniden yaşanmaması, huzur ve esenliğin 2016’da vücut bulmasıdır” dedi.

Twitter hesabından yeni yıl mesajı yayımlayan Bahçeli şunları kaydetti:

"Terörizm 2015’de altın yılını yaşadı!"

“2015 pek çok açıdan yaygın sorunlara gömülen bir yıl oldu. Hani bir daha tekerrürünü istemediğiniz bir yıl olur ya, 2015 de öyleydi. Terörizm 2015’de altın yılını yaşadı! Dağdan şehirlere inen, üniversitelere yuvalanan, hendekler kazan militanlar insanımıza hayatı zehir etti. Çözüm süreciyle biteceği söylenen terör, tam tersine korkunç boyutlara ulaştı. Bahar havası gelecek diyorlardı, hâlbuki gelen kara kış oldu. Özellikle 20 Temmuz’dan itibaren her gün şehit verdik. Türk milleti acı ve ağıtlara boğuldu. Özyönetim ihaneti dillendirildi, Türkiye sıkıştı.



Kardeşlik hissiyatı üzerine ambargo koymaya çalışan, birlik ve dirliğimize gölge düşürmeye çabalayan hain odaklar şiddeti seferber ettiler. Teröristler Türkiye’yi sırtından hançerledi. Adım adım gelindi bugünlere, çirkinlikler seyredildi, iktidar sahnenin dışında, ihanet sahnedeydi. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Sahnenin Dışındakiler isimli romanında; ‘Orada mücadele var. Mukadderatımız orada halledilecek’ sözünü bir kez daha düşünün!

"Demokrasi en ciddi darbesini 2015 yılında aldı"

2015’te Türkiye sahipsiz kaldı, aziz milletimiz üzüldü, kırıldı, her rezalete maruz kaldı. Fakat iktidar bana mısın demedi, bozguna devam etti. Demokrasi en ciddi darbesini 2015 yılında aldı. Millet iradesine şerh düşüldü, sandık sonuçları beğenilmedi, seçim tekrarına gidildi. Türkiye yönetilemeyen, kamu düzeni istikrara kavuşmamış bir ülke görüntüsü verdi. Her tarafımız hasar aldı, her politik hamle sonuçsuz kaldı.

2015’de dış politika tam bir batağa saplandı, yetmedi bilye dağıttı. Etrafımız ateş çemberiyken, Türkmenler bile bile yalnız bırakıldı. Allah’tan niyazım bir daha 2015’deki hazin ve hüsran verici hadiselerin yeniden yaşanmaması, huzur ve esenliğin 2016’da vücut bulmasıdır. Yeni yılın özlemini çektiğimiz, samimiyetle beklediğimiz sükûnet ve sakinliğe vesile olmasını candan ümit ediyorum.

Aziz milletimin, Türk-İslam dünyasının ve siz değerli takipçilerimin yeni yılını kutluyor, içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yeni yıl yeni bir başlangıca, yepyeni bir dirilişe kaynaklık etsin. Yeni yıl ayak bağlarından, kamburlardan, yüklerden kurtuluş dönemi olsun. 2016 öyle bir yıl olsun ki, umut cevheri, heyecan dalgası ufkumuzun önündeki kalın perdeyi bütünüyle aralasın.”