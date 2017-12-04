Bahçeli, 2015: Çağlayan’ın 32 milyon Euro rüşvet aldığı kanaatindeyiz

ABD'deki davada tanık statüsüne geçen Reza Zarrab'ın "45-50 milyon avro rüşvet verdim" dediği Zafer Çağlayan hakkında 20 Ocak 2015 günü TBMM’de Meclis soruşturması önergesi veren Devlet Bahçeli yeniden gündeme geldi. Bahçeli'nin 2015'te imzalayıp Başkanlığa gönder önergesi kabul edilmemişti.

Sözcü'nün bugün sürmanşetine çıkan haberde Bahçeli'nin 2015, "Çağlayan’ın 32 milyon Euro rüşvet aldığı kanaatindeyiz" dediği hatırlatılıyor.

Bahçeli'nin Yüce Divan'a sevk istediği önergesinde şu ifadeler yer alıyor:

– “Zafer Çağlayan'ın çeşitli imtiyazlar sağlamak suretiyle Rıza Sarraf'tan menfaat temin ettiği, Sarraf'ın Halk Bankası'ndaki hesabına gelen İran paralarını, belli bir oran üzerinden rüşvet olarak gönderdiği ve bu miktarların Sarraf'a ait kişisel e-postada yapılan incelemede de görüldüğü,

– Sarraf'a ait şirketlerin Halk Bankası hesabına giren paralarının altına dönüştürülüp, bu altınların Dubai ve İran'a gönderildiği, Sarraf'ın, şirket hesabına gelen paraların yüzde 4-5'inin kendisine ödendiği,

– Çağlayan'ın Gana'dan kaçak olarak ülkeye sokulmak istenen 1.5 ton altın soruşturmasını engelleyip, altınların Dubai'ye gidişini sağladığı, Sarraf'ın kendisine, değişik tarihlerde 32 milyon 53 bin 600 Euro, 6 milyon 766 bin dolar ve 3 milyon 460 bin TL verdiği,

– Sarraf tarafından kendisine 300 bin İsviçre Frangı değerinde (700 bin TL) saat verildiği, kaynağı izah edilemeyen 106 bin 400 lira değerindeki piyanosunu mal bildiriminde usulünce göstermediği kanaatine varılmıştır.''