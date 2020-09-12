Bahçeli: 15 Temmuz'da olduğu gibi 12 Eylül de dış bağlantılıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 12 Eylül darbe girişiminin 40 yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "15 Temmuz'da olduğu gibi 12 Eylül de dış bağlantılıdır" dedi.

Öte yandan MHP lideri Bahçeli, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Karadan ve denizden sabrımız ve milli gücümüz nereye kadar test edilirse edilsin bu millet daralan husumet çemberini yaracaktır. Türk-İslam ahlakı ile perçinlenmiş, merhamet ve şahadetle yücelmiş aziz milletimiz felaketlerin içinden kahramanlıkla başını kaldıracak; tıpkı 'Ya istiklal ya ölüm' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi hiçbir tehdide aldırış etmeyecektir. Cumhur iradesi vesayetin korkuluklarını milli birlik ve kardeşliğin kuvvetiyle devirecektir. Bilhassa Macron bunu bilmeli, Miçotakis bunu duymalı, bölgesel ve kürsel ihanet şantiyesinin iş birlikçi failleri bu irade gücünü akıllarından asla çıkarmamalıdır. Millet iradeyi yalnızca Allah'ın himayesine girer. Bunun dışındaki her himaye, her vasilik yıkılacaktır" diye konuştu.