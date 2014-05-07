Bahçeli'den Köşk'e üçgen formülü: Bir L, bir D üç de M!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu kez de geometriye el attı ve Köşk seçimlerini 'üçgen formülü'yle açıkladı.

Hürriyet’ten Şükrü Küçükşahin’e konuşan Bahçeli, herkesin, “Bunu nereden bulmuşlar” diyeceği bir adayla kamuoyunun önüne çıkacaklarını, daha uygun bir ‘çatı adayı’ çıkarılması halinde ona da destek vereceklerini açıkladı. Bahçeli, “Nazik bir dönem, bunu tek defaya mahsus öneriyorum” diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gece gündüz üzerinde düşündüğü Cumhurbaşkanı adayı konusunda sürpriz bir çıkış yaparak geometrik bir formül önerdi. Formülünü çizerek anlatan Bahçeli’nin hedefi, en büyük üçgeni oluşturacak bir ‘çatı aday’ çıkarmak. Herkesin, “Bunu nereden bulmuşlar” diyeceği bir adayla kamuoyunun önüne çıkacaklarını anlatan Bahçeli, partiler ile görüşerek bu adaylarına destek isteyeceğini, daha uygun bir ‘çatı adayı’ çıkarılması halinde ona da destek vereceklerini söyledi. Böylece muhalefete ortak aday önerisi yapmış olan Bahçeli, “Nazik bir dönem, bunu tek defaya mahsus öneriyorum” dedi. 4 eski bakanla ilgili fezlekelerin görüşüldüğü TBMM Genel Kurul’una katılan Bahçeli, muhalefet kulisinde şunları söyledi:

Seçime gerek kalmıyor

“TV programlarında konuşmacılar sürekli Abdullah Gül veya Tayyip Erdoğan arasında bir tercih yapmaya, hatta Erdoğan’ı seçilmiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Bu arkadaşlar oturuyor, adayı tespit ediyor, sonucu da açıklıyor. Hiçbiri de Tayyip Erdoğan’ın neden seçilmemesi gerektiği üzerinde tek kelime etmiyor. ‘Seçildi’ gibi konuşuyorlar. O zaman YSK’ya, seçimlere ne gerek var? Daha da ilginci, hem ‘Erdoğan seçildi’ diyerek seçimi bitiriyorlar sonra da, ‘Peki muhalefetin adayı kim” diye soruyorlar. Komik ötesi bir durum. Nazik bir süreçte biz de çok hassas çalışma yapıyoruz. Erdoğan’ın bu ülkede cumhurbaşkanı olmaması gerektiğini anlatıyoruz. Haklı nedenlerimiz var. İşte 17-25 gerçeği var (17 ve 25 Aralık Operasyonları), oralardan ortalığa saçılan ciddi iddialar var. Böyle biri Türk milletine cumhurbaşkanı olamaz.

10-15 güne biter

Türkiye maalesef kutuplaştı, bunu da AKP yaptı. Biz kutuplaşma istemiyoruz. Onun için de kutuplaşmayı yaratan birinin cumhurbaşkanı olmasını doğru bulmuyoruz. Sanırım 10-15 güne biter. Adayımız sürpriz biri olacak. Eğer biz 29 Haziran’a kadar toplumun önüne böyle bir adayla çıkarsak AKP kimi çıkarırsa çıkarsın, Bu Tayyip Erdoğan da olsa fark etmez, seçimi kaybeder. Gideceğim herkese. CHP’ye gideceğim; ama Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi’ne de gideceğim. Yetmez; sivil toplum örgütlerini, inanç gruplarını, katkı sağlayacak herkesi ziyaret edeceğim. Onlara diyeceğim ki, orta paydası geniş olan birini ülkemize cumhurbaşkanı yapalım.”