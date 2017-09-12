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Bahçedeki yangın ormana sıçradı: 10 evde hasar oluştu

Ramazan FİLİZ/DURSUNBEY (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Dursunbey İlçesi'nde, bir evin bahçesinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında 10 ev ve ormanlık alan zarar gördü

12 Eylül 2017 19:17

Ramazan FİLİZ/DURSUNBEY (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Dursunbey İlçesi\'nde, bir evin bahçesinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında 10 ev ve ormanlık alan zarar gördü. Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Dursunbey\'e bağlı kırsal Karapınar Mahallesi\'ndeki bir evin bahçesinde başladığı sanılan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Tedbir amaçlı olarak Karapınar Mahallesi\'ndek bazı evler tahliye edildi. Dursunbey İtfaiyesi ile Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı. Yangında, 10 evin alevlerden etkilendiği ve hasar oluştuğu belirlendi.
İlçenin yine kırsal mahallesi olan Veliler\'deki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 2 helikopter, 4 arazöz ve dozerlerle müdahale edilen yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri de destek veriyor. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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