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Bahçede el bombası bulundu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir bahçede bulunan el bombası güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

02 Nisan 2009 03:00

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir bahçede bulunan el bombası güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

Çukurca ilçesi Emir Şaban Mahallesi'nde Cebrail Duman, temizlediği bahçesinde el bombası buldu. Duman'ın Çukurca Emniyet Amirliği'ne durumu bildirmesi üzerine bölgeye giden güvenlik güçleri çevrede güvenlik önlemleri alarak, inceleme yaptı.

İncelemenin ardından olay yerine bomba imha uzmanı ekibi çağrıldı. Uzman ekip, parça tesirli el bombasını ilçe merkezinden 5 kilometre uzaklıktaki Çöplük mevkisinde kayalıkların arasında fünye ile patlatarak imha etti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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