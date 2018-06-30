T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bahçede arı sokan çiftçi, hastanede öldü

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'un Terme ilçesinde arının soktuğu 2 çocuk babası Erol Yılmaz (40), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

30 Haziran 2018 21:44

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'un Terme ilçesinde arının soktuğu 2 çocuk babası Erol Yılmaz (40), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Samsun\'un Terme ilçesi\'ne bağlı Ambartepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre Erol Yılmaz\'ı kendine ait bahçede çalışırken arı soktu. Bir süre sonra fenalaşan Erol Yılmaz\'ı yakınları Terme Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Yılmaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yılmaz\'ın cenazesi hastane morgunda yapılan otopsi işleminin ardından bugün aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan AKGÜNSAMSUN DHASAMSUN TermeErol YılmazOlay Samsun TermeAmbartepe MahallesindeBirTerme Devlet HastanesiYılmazFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24