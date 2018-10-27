Bahçe duvarından düşen çocuk öldü

Emre SAÇLI /SALİHLİ (Manisa), (DHA) MANİSA\'nın Salihli ilçesinde, evinin bahçe duvarına çıkan Sait Bekçi (12), 2 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk, kurtarılamadı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Gaffar Okkan Mahallesi\'nde meydana geldi. Mahallede bulunan evlerinin bahçe duvarına çıkan Sait Bekçi, dengesini kaybedip 2 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan ve yakınları tarafından otomobille özel bir hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.