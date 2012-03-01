Bahattin Yücel: Doğru yanları var ama bu nedenle istifa etmedim

T24 - Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel'in 28 Şubat sürecinde Zafer Mutlu ve Ertuğrul Özkök'ün şantajıyla istifa etmek zorunda kaldığı iddiasıyla başlayan tartışmada son noktayı Bahattin Yücel koydu. İstifasının tamamen başka bir nedenden kaynaklandığını söyleyen Yücel twitter’da konuyu gündeme getiren Can Ataklı’nın anlattıkları için “Doğru yanları var ama bu nedenle istifa etmedim. Tarihleri sanırım karıştırdı" dedi.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel'in geçtiğimiz günlerde KanalA'da yayınlanan Siyaset Masası programıında da gündeme gelen olayın iç yüzünü anlattığı ortaya çıktı.

Eski Bakan Yücel, programda Can Ataklı'nın o günlerde kendisine geldiğini ve kendisinin arazi tahsislerinde yolsuzluk yaptığına dair rakip basın kuruluşunun elinde belgeler olduğunu söylediğini belirterek, eğer istifa etmezse söz konusu basın kuruluşunun kendisiyle ilgili yayın yapacağını söylediğini vurguladı.



Yücel, programda şu ifadelere yer verdi:



"Can bana geldi. Kendisine böyle birşey söylendiğini ifade etti. Eğer ben istifa etmezsem, rakip basın kuruluşunun benimle ilgili bir yayın yapacağını söyledi. Ben de Can'ın bunu söylemesi üzerine, akşam İstanbul'daydım. O haberi gönderen arkadaşımızı çağırdım. Bir ortak arkadaşımız daha vardı. Kamuoyunda çok tanınan ve dürüstlüğüne çok güvendiğim arkadaşlar. Onları da çağırdım, sadece bu haberi gönderen arkadaşımız geldi. Söylemedim nedeninini, çok özel bir konuşma yapmamız gerektiğini söyledim. Geldi, benim arazi tahsislerinde yolsuzluk yaptığıma dair ellerinde belgeler olduğunu ve bunu kullanacaklarını söylediler. İki tane oğlum vardı, üzerinden çok zaman geçti. Şimdi biri 33, biri 25 yaşında. O zamanlar küçüklerdi. Onları uyandırdım. Dedim ki, bugün Can bize böyle böyle bir haber getirdi. Ben azari tahsisleri sırasında yolsuzluk yapmışım. Ben de bundan haberdar olmuşum, ben yayınlamam ama rakip kuruluş yayınlayacak. Şimdi babanıza böyle bir itham var, bunu benden duyun."

Can'a böyle birşey varsa önce sen yaz dediğini vurgulayan Bahattin Yücel, "Yayınlamazsan bu tür durumları yapan insanlar için ne söyleniyorsa, aynısını ben sana söylüyorum. Böyle bir konuşma oldu. Ertesi sabah, rakip basın kuruluşunun en tepe yöneticisini aradım. Elinizde böyle birşey var mı? diye sordum. Yayınlayın, yayınlamazsanız namertsiniz. Yayınlayın ondan sonra konuşalım. Onlar da ellerinde böyle bir haber ve belge olmadığını söylediler" dedi.