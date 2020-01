Bahattin Yücel: Aydın Doğan da Ertuğrul Özkök de masum değil

T24 - Refah Yol hükümetinin Turizm Bakanı Bahattin Yücel, "Aydın Doğan da Ertuğrul Özkök masum değil. O sırada İstanbul sermayesinin bir grubu ve Aydın Doğan özellikle o hükümetin kurulmasına ne sıcak baktı ne de hükümetin devam etmesinden çok mutlu oldu" dedi.

Refah Yol hükümetinin Turizm Bakanı Bahattin Yücel, Söz Sende'de Balçiçek İlter'e konuştu.

Vatan Gazetesi Yazarı Can Ataklı'nın dile getirdiği "şantajla istifa ettiği" iddialarını yanıtlayan Bahattin Yücel şöyle konuştu:

28 Şubat’ta medya siyasetin yerini doldurur oldu. Can Ataklı bana 'Senin hakkında dosya var, istifa etmezsen haber yapacaklar' deyince, Ertuğrul'u aradım, Can Ataklı’nın iddialarından bahsettim. Anlamadı. 'Bu şartlar altında olsa yayınlarız da çünkü zaten sizin hükümeti biz şey yapmaya çalışıyoruz. Yıpratmaya, yıkmaya çalışıyoruz' Yıkmaya çalıştıkları çok açıktı, herkes bunu biliyordu. Dosya konusunda masum… Hükümetin yıkılması konusunda hayır… Aydın Doğan da Ertuğrul Özkök masum değil. O sırada İstanbul sermayesinin bir grubu ve Aydın Doğan özellikle o hükümetin kurulmasına ne sıcak baktı ne de hükümetin devam etmesinden çok mutlu oldu. Siyaset kurumu kendi arasındaki iletişimi bile medya aracılığıyla yapıyordu. Sabah grubuna gelince Meral Akşener arayıp bana Sabah ile hükümetin arasının bozuk olduğunu Çiller’in sıkıntılar yaşadığını söylemişti zaten. Sabah grubu da masum değil. O dönemde Doğan medyasıyla birlikte hükümetin gitmesi için yayınlar yaptı. Bana yapılanı Başbakan Tansu Çiller'e anlattım. Tansu Hanım “Bekliyordum böyle şeyleri, hiç şaşırmadım” dedi. Zaten çok yapılıyordu böyle şeyler. O hükümetin gitmesi için elinden gelen her şey yapıldı. Bazı sermaye grupları, medya ve TSK'nın üst düzey komutanları.



"Menderes Atatürk'ün koltupunda oturamaz"



Çiller 28 Şubat'ta çok büyük haksızlık edildiği kanısındaydı. Hoş hatıraları yoktur. Türkiye şeriata gidiyor, Çille bunun müsebbibidir diyenlerle uğraşıyordu. Aydın Menderes biliyorsunuz bir ittifakla Refah Partisine seçildi. Refah Partisi birinci partiydi. Ben o zaman gittim dedim ki: “Aydın Menderes'in Meclis Başkanı olması lazım.” Karşı çıktı. “Hayır orası Atatürk'ün oturduğu yer Aydın Menderes oturamaz.” dedi.