Baharattan bayrak yapan Marmaris Aşçılar Derneği eski başkanına 208 lira idari para cezası verildi!

Marmaris'te geçen yıl, tuz ve kırmızı pul biber kullanılarak oluşturulan 250 metrekarelik Türk bayrağının şikayet konusu olması nedeniyle Güney Ege Marmaris Aşçılar Derneğinin (GEMAD) o dönemdeki başkanı Yaşar Bayar'a idari para cezası uygulandı. Bayar, "Bayrağımız tamamlandıktan sonra üzerine basmadık, etrafını çevirerek kimseyi de bastırmadık" diyerek kendini savundu.

Habertürk’te yer alan habere göre, dernek üyesi aşçılar, geçen yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında baharattan dünyanın en büyük bayrağını yapmak için 250 kilogram tuz ve 1,5 ton kırmızı pul biber kullanarak Atatürk Meydanı'nda 250 metrekare Türk bayrağı oluşturdu. Etkinliğin ardından bazı kişiler "Bayrak Kanunu'na muhalefet edildiği" iddiasıyla şikayette bulundu. Bunun üzerine Marmaris Emniyet Müdürlüğünce dönemin GEMAD Başkanı Yaşar Bayar'a "kanuna aykırı olarak bayrağın yere serildiği ve üzerine basıldığı" gerekçesiyle 208 lira idari para cezası kesildi.

Bayar, Çinliler tarafından daha önce yapılan 200 metrekarelik "baharattan bayrak" rekorunu geçerek Türk bayrağını yüceltmek için söz konusu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

‘Vatansever olarak iyi bir şey yaptıklarını düşünürken belli bir zaman sonra bir tebligat aldıklarını’ anlatan Bayar, gelen tebligatla cezalandırıldıklarını öğrendiklerini kaydetti.

Yaptıkları etkinliği suistimal etmek isteyenler olduğunu ifade eden Bayar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Derneğimizi şikayet etmişler. Bayrak Kanunu'ndan yola çıkarak 'yere serilemez, üzerinde işlem yapılamaz ve basılamaz' gibi maddelerden yola çıkarak bizi cezalandırdılar. Biz vatansever, devletin yanında olan bir meslek örgütü olarak böyle özel bir günde özel bir şey yapalım derken ceza ile karşılaştık. Cezayı ödemek zorunda kaldık. Bütçesi olmayan bir dernek olarak hakikaten zorlandığımız bir iş oldu. Vatanımızın, milletimizin değerlerinin yanında olan bir derneğiz. Güzel bir şey yaptığımızı düşünürken bu ceza bizi üzdü. Ceza sembolik bir rakam ama manevi olarak faturası bizim için ağır oldu.”

Bayrağı hazırlarken çok hassas davrandıklarını ancak henüz tamamlanmamış olan bayrağın üzerinde çalışırken görüntü alındığını dile getiren Bayar, "Bayrağımız tamamlandıktan sonra üzerine basmadık, etrafını çevirerek kimseyi de bastırmadık" dedi.