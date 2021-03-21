Bahar tatili için yüzlerce insan akın etti; Miami Beach'te sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

ABD'nin Miami Beach kentinde bahar tatili için giden kalabalıkların Koronavirüs önlemlerini ihlal eden hareketleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD'nin Miami Beach kentine bahar tatilini geçirmek için giden yüzlerce kişi, restoranlar ve sokaklarda kalabalığa neden oldu. Kalabalıklar, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadı.

Yetkililer, "kontrolden çıkan bahar tatili kalabalığı" nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulamaya karar verdi. Miami'de sokağa çıkmak akşam 20.00- sabah 06.00 arasında kısıtlandı.

Kısıtlamaların ne kadar süreceği belirtilmese de yetkililer en az 12 Nisan'a kadar sürmesini ekledi.