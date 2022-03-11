Bahar Candan, gelen zammı az buldu, üstüne bir şişe yağ döktü

Katıldığı moda programlarıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Bahar Candan, son dönemde ise Al Sana Haber programında yorumcu oldu.



Canlı yayın sırasında ayçiçek yağına gelen zamlarla ilgili yorum yapan kazağını üstünden çıkaran Bahar Candan üstüne bir şişe yağ döktü. Ayçiçek yağına gelen zamları az bulan Candan açıklamasında "İnsanlar yağ alamıyor ama biz alabiliyoruz. Bazen yağ içiyorum ve ayaklarımı yıkıyorum” dedi.



Candan'ın "200 TL bence yağ için çok az. Bence bin TL olmalı. Çünkü benzine ne kadar ödüyorlar? Yağa ne kadar ödüyorlar? Yağ da bir insanın benzini. Bu zamanda ne ucuza alınıyor ki yağı ucuza alsınlar? Yağa haksızlık oluyor” ifadeleri sosyal medyada tepki topladı.