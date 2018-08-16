Bahar Çağlar ve Kelsey Mitchell Beşiktaş'ta

İSTANBUL/(DHA)

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı Kelsey Mitchell ve Milli oyuncu Bahar Çağlar\'ı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; guard pozisyonunda oynayan Mitchell ve uzun forvet Bahar Çağlar ile 1\'er yıllık sözleşme imzalandı.

1995 doğumlu, 173 cm boyundaki Mitchell, son sezonunda (2017-2018) 35 maçta görev aldı ve 24.3 sayı, 3.2 ribaund, 4.2 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

1988 doğumlu 190 cm boyundaki Bahar Çağlar ise, Yakın Doğu Üniversitesi forması altında başarılı 2 sezon geçirirken, son sezonunda ligde 34 maçta görev aldı ve 6.4 sayı, 5.1 ribaund, 2.4 sayı ile oynadı. Euroleague\'de ise 17 karşılaşmada; 3.4 sayı ve 2.9 ribaundlık performans sergiledi.