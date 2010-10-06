-BAHAMA ADALARI'NDA KÜÇÜK UÇAK DÜŞTÜ: 8 ÖLÜ NASSAU (A.A) - 06.10.2010 - Karayibler'deki Bahama Adaları'nda küçük bir uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü. Yetkililerin açıklamalarına göre, 10 kişi taşıma kapasiteli, çift pervaneli Cessna 402 tipi uçak, başkent Nassau'daki uluslararası havaalanından kalkışından kısa süre sonra, yakınlardaki Killarney gölüne düştü. Uçaktakilerden birinin, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldüğü bildirildi. Kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı belirtildi.