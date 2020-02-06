Bahadır Kaleağası, TÜSİAD Genel Sekreterliği görevinden ayrılıyor

Bahadır Kaleağası'nın görevden ayrılacağını duyurdu. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) 2017'den beri genel sekreter olarak görev yapan Dr.'nın görevden ayrılacağını duyurdu.

TÜSİAD tarafından yapılan açıklamada, Kaleağası'nın Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanlığı görevini sürdürmeye devam edeceği, genel sekreterlik görevine ise vekâleten Ebru Dicle'nin atanacağı belirtildi.

Bahadır Kaleağası, 1995-2009 yılları arasında Brüksel Daimi Temsilciliği, 2009-2017 yılları arasında TÜSİAD Uluslararası Koordinatörlüğü ve 2017 yılından beri TÜSİAD Genel Sekreterliği görevini yürütüyordu.