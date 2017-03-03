Bahadır Grammeşin'in katil zanlısına müebbet talebi

8 Mayıs 2015'te Kadıköy’de kadınlara yönelik tacizi engellemek isterken bıçaklanarak öldürülen Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), HAZİRAN ve Eğitim Sen üyesi öğretmen Bahadır Grammeşin’in katil zanlısı Erkan Çınar’a müebbet hapis cezası istendi.

BirGün'den Burak Abatay'ın haberine göre, Diğer sanıkların ise öldürmeye teşebbüs ve yaralama suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edildi. Dava, sanık avukatlarının savunma için süre istemeleri üzerine 17 Mart 2017 tarihine saat 13.30’a ertelendi.

12. duruşma yapıldı

Bahadır Grammeşin’in katillerinin yargılandığı davanın 12. duruşması bugün Kartal’da Anadolu Adalet Sarayı’nda görüldü. Duruşmaya Grammeşin’in ailesi, ÖDP ve Haziran üyeleri, avukatlar ile CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker de katıldı.

Tutuklu sanıklar Erkan Çınar, Cemal Diri, Mert Nikelay, Yahya Burak Ataç ve Murat Topraktepe ile tutuksuz sanıklar Serhat Ali Günay ve Hasan Özcan’ın yargılandığı davada savcı, dosyanın esasına ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada Grammeşin’i öldüren Erkan Çınar’ın müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Grammeşin’in avukatları mütalaaya katıldı

Savcı, sanık Yahya Burak Ataç, sanık Murat Topraktepe, sanık Cemal Diri, sanık Mert Nikelay için Erkan Çınar’ın öldürme suçuna yardım etmeleri gerekçesiyle ayrı ayrı 10 ila 15 yıl arası hapisle cezalandırılmalarını istedi. Ayrıca sanıklara, Grammeşin’in arkadaşlarını yaralama suçunda da ayrı ayrı cezalar verilmesi talep edildi.

Bahadır Grammeşin'in avukatlarından Ayhan Erdoğan, savcının sunduğu mütalaaya katıldıklarını, olayın bütünlüklü işlendiğini ve iyi halden dolayı bir indirimin gerçekleşmemesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, tüm sanıkların tutuklu yargılanmalarının devamını talep etti. Sanık Erkan Çınar'ın avukatları mütalaasını kabul etmeyerek savunma için ek süre talep etti. Tüm sanıkların tutuklulukların devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı 17 Mart 2017, saat 13.30'a erteledi.

"Katiller en ağır cezayı almalıdır"

Duruşma sonrasında Bahadır Grammeşin'in avukatlarından Ayhan Erdoğan ve CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker bir basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasında ilk konuşan Ali Şeker, toplumun adalete olan güveni ve de inancı için bu davanın çok önemli olduğunu vurguladı. Şeker, “Adaletin yerini bulması için davanın takipçisiyiz. Katillerin en ağır cezayı alması, toplumda süren nefret iklimini bir nebze olsun ortadan kaldıracaktır” dedi.

Avukat Ayhan Erdoğan ise açıklamasında, Bahadır Grammeşin'in katledildiği olayda yargılanan tutuklu sanıkların eylemleri beraberce gerçekleştirdiklerini söyledi. Erdoğan, “Erkan Çınar haricinde diğer 4 sanığın hiçbiri eylemi durdurmaya yönelik aksi bir eylemde bulunmuyor. Bulunmadıkları gibi de yerde yatan bir adamı dövmeye devam ediyorlar. Suç aletlerini beraberce saklamak istiyorlar. Dolayısıyla cinayet sanıkların ortak bir eylemi halinde gerçekleştiriliyor” şeklinde konuştu.