Bahadır Grammeşin son yolculuğuna uğurlandı

Kadıköy’de önceki gece bir grup içindeki kadınları taciz eden, gruptakilerin karşı çıkması üzerine demir sopalar ve bıçaklarla saldırıya uğrayarak öldürülen ÖDP üyesi öğretmen Bahadır Grammeşin Edirne'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Öğleden sonra Edirne’ye getirilen Grammeşin’in cenazesi, ÖDP Edirne İl Binasının önüne getirildi.

Burada ÖDP PM'den Onur Kılıç, yaptığı konuşmada Bahadır'ın hesabının sorulacağını ifade etti. Grammeşin, sloganlar eşliğinde toprağa verildi.

Önceki gece meydana gelen olayın MOBESE görüntüleri ortaya çıktı. İsmail Saymaz'ın haberinde yer alan bilgiye göre; görüntülerde, grubun bir bardan çıkarak saldırıyı gerçekleştirdiği görülüyor. Olayda Grammeşin'in yanı sıra ikisi bıçakla olmak üzere dört kişi daha yaralandı.

Yere düştükten sonra da bıçaklandı

Avukat Sema Özdemir’in verdiği bilgiye göre, 31 yaşındaki Bahadır Grammeşin, askere gidecek arkadaşlarının uğurlamak için önceki gün Kadıköy’e geldi. Bir özel okulda zihinsel engelliler öğretmenliği yapan Grammeşin’in de aralarında bulunduğu 15 kişilik toplulukta yer alan bir grup kadın, bir başka grup tarafından sözlü tacize uğradı. Bunun üzerine iki grup arasında kavga çıktı. Bu ilk kavganın son bulmasının ardından Grammeşin ve arkadaşları Kadıköy Çarşısı’ndaki Surp Takavor Kilisesi önünde beklerken, bardan çıkan diğer grup tarafından saldırıya uğradı. Özdemir’in aktardığına göre, bir sallama darbesiyle ilkin başından yaralanan Grammeşin, yere düştükten sonra da bıçaklandı. Grammeşin’in yanı sıra arkadaşlarından 19 yaşındaki Çağrı Konca ve 22 yaşındaki Halil Bağrıyanık da bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Ayrıca iki arkadaşları da darp edildi.

Olayla ilgili olarak 9 kişinin gözaltında olduğunu kaydeden Özdemir, öncesinde tanık olarak ifadesi alınan bir dövmecinin de teşhis üzerine yakalandığını belirtti. Soruşturmanın halen devam ettiğini anlatan Özdemir, gözaltı süresinin uzatıldığını vurguladı.

Avukat Özdemir, “Bahadır arkadaşımızın ölümü, aynı gazeteci Nuh Köklü’nün öldürülmesinde olduğu gibi bir nefret cinayetidir. Darbelerle yere düşürüldükten sonra öldürme kastıyla bıçaklanmıştır. Bu da bize göre AKP ve Tayyip Erdoğan’ın toplumu kutuplaştıran ve esnafı polisliğe soyunduran söylem ve davranışlarının sonucudur” dedi.