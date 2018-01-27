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Bahadır Grammeşin davasında savcı, mütalaasını verdi

Mahkeme Başkanı 16 Şubat'a erteledi

27 Ocak 2018 16:40

Kadıköy’de, 8 Mayıs 2015’te kadınlara yönelik tacizi engellemek isterken bıçaklanarak öldürülen, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), Birleşik Haziran Hareketi (HAZİRAN) ve Eğitim Sen üyesi Öğretmen Bahadır Grammeşin’in katillerinin yargılandığı davaya bugün Anadolu Adliyesi 11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Mahkeme duruşmayı firari Hasan Özcan’ın dosyasını ayırarak 16 Şubat’a erteledi.

Duruşmada ilk olarak savcı mütalaasını verdi. Savcı firari Hasan Özcan’ın yakalanamamasının davayı uzattığını belirterek dosyanın ayrılmasını istedi. Diğer sanıklar Erkan Çınar, Mert Nikelay, Murat Topraktepe, Yahya Burak Ataç ve Cemal Diri’nin müşterek faillikten ceza verilmesi yönünde talepte bulundu.

Ardından Grammeşin’în avukatları da sanıkların cezalandırılmasını istedi. Sanık vekilleri ise ek süre talep etti. Mahkeme Başkanı davayı sanıkların savunmalarını hazırlaması için ek süre vererek duruşmayı 16 Şubat’a erteledi. Hasan Özcan'ın dosyasını ise ayırdı.

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