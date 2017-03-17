Bahadır Grammeşin davasında karar verildi

İstanbul Kadıköy’de, 8 Mayıs 2015’te kadınlara yönelik tacizi engellemek isterken çeteler tarafından bıçaklanarak öldürülen, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), Birleşik Haziran Hareketi ve Eğitim Sen üyesi Öğretmen Bahadır Grammeşin’in katillerinin yargılandığı davanın karar duruşması bugün görüldü.

Mahkeme, Sanık Erkan Çınar'ı Bahadır Grammeşin'i öldürduğü gerekçesiyle "Kasten öldürme suçundan" önce müebbet cezasına çarptırdı, ardından mahkemedeki iyi hal durumunu gerekçe göstererek cezasını 25 yıla indirdi. Çınar, işlediği kasten cinayete teşebbüs ve tehdit suçlarından ise 13 yıl ceza alarak toplam 38 yıl hapse mahkum edildi.

Diğer sanıklar Yahya Burak Ataç 12 yıl 2 ay, Murat Topraktepe 12 yıl 2 ay, Mert Nikelay 10 yıl, Cemal Diri 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ÖDP'den basın açıklaması

ÖDP İstanbul İl Örgütü bugün sonuçlanan Bahadır Grammeşin davasıyla ilgili saat 19.30'da Kadıköy Kilise Meydanı'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada karar duruşması sonrasında polis ve özel güvenlik görevlililerinin saldırısı kınandı. Basın açıklamasında söz alan davanın avukatlarından Ayhan Erdoğan, davaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahadır’ın arkadaşları, yoldaşları, aile üyeleri ve demokratik kitle örgütü temsilcilerinin katıldığı açıklamada Bahadır’ın ablası Başak Grammeşin "Bugün yine bizi yalnız bırakmayan, Bahadır'ın tüm arkadaşlarına, avukatlarına ve basın emekçilerine teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bahadır'ın çok sevdiği şiirde de dediği gibi; kuş koysunlar yolunuza" diye konuştu. Davanın avukatlarından Ayhan Erdoğan ise “Bahadır’ı öldürenler hakkında bugün karar çıktı. Bazı sanıklar 25 yıl, bazı sanıklar 10'ar yıl hapis yatacak. Bu yargılamanın bir üst mahkemesi var. Oraya da bu davayı taşıyacağız. İştirak hükümlerinin devreye sokulması ve tüm sanıkların hak ettiği cezayı alması için uğraşacağız. Sizler iyi ki varsınız. Bahadırın arkadaşları bu davayı sahiplenerek güzel bir direniş örneği gösterdi“ ifadelerini kullandı. Düşlerimizin temsilcisiydi Özgürlük ve Dayanışma Partisi MYK Üyesi Ateş Koç ise yaptığı açıklamada “Bahadır bizim en güzel düşlerimizin, en güzel şarkılarımızın, atan yüreğimizin temsilcisiydi. Onu kaybettik ama düşlerini kaybetmedik. Onun savunduğu ne varsa aynı değerleri sahipleniyoruz ve emanetini taşıyoruz. Bahadır'a selam olsun. İsmi bu ülkenin sokaklarından ve caddelerinden silinemeyecek. Onu mücadelemizle yaşatacağız. Sahiplendiği değerleri sahiplenmeye ve yaşatmaya devam edeceğiz” dedi. Devrimci Gençler, basın açıklaması sırasında sık sık “Baho’ya sözümüz halk iktidarı” sloganını attı.

Karara tepki gösterenlere biber gazlı ve coplu müdahale

Mahkeme kararının ardından, Grammeşin'in 25 yıl hapis cezasına tepki gösteren arkadaşlarına polis müdahale etti. Mahkeme salonundan polis ve özel güvenliklerin zoruyla çıkarılırken yakınlara, biber gazlı ve coplu saldırı adliye dışında da devam etti.

O anlar kameraya böyle yansıdı: