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Bahadır Grammeşin davası yine ertelendi!

Grammeşin, kadınlara yönelik tacizi engellemek isterken Kadıköy'de öldürülmüştü

28 Temmuz 2016 17:32

İstanbul Kadıköy’de kadınlara yönelik tacizi engellemek isterken bir grubun saldırısı sonucu hayatını kaybeden Bahadır Grammeşin cinayetine ilişkin dava ertelendi.

İstanbul Kadıköy’de 9 Mayıs 2015 tarihinde kadınlara yönelik tacizi engellemek isterken bir çetenin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Özgürlük ve Dayanışma Partisi ile Haziran Hareketi üyesi Öğretmen Bahadır Grammeşin cinayetine ilişkin davanın 5’inci duruşması bugün saat 10.30’da İstanbul Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde görüldü. Tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar verildi. Dava 23 Eylül saat 11.00’a ertelendi.

5 sanığın tutukluluk hali devam ederken, davada, Batı Yakası isimli mekânın sahibi Erkan Çınar için kasten öldürme, ruhsatsız silah bulundurma, kasten öldürmeye teşebbüs ve silahla tehdit suçlarından müebbet hapis isteniyor.

Cemal Diri, Mert Nikelay, Murat Topraktepe ve Yahya Burak Ataç ise kasten öldürmeye yardım etme ve yaralama suçlarından yargılanıyor. Erkan Çınar, Murat Topraktepe, Yahya Burak Ataç ve Mert Nikelay dava kapsamında tutuklu bulunuyor. Görülen ilk duruşmada tüm sanıkların takım elbise giymesi dikkat çekmişti. Dört sabıkası bulunan tutuklu sanıklardan Yahya Burak Ataç’ın, mahkemenin “Sabıkanız var mı” sorusuna, “Hayır” cevabını vermesi de dikkat çekmişti.

27 Nisan’daki 3. duruşmada Oğuzhan Çiftçi’nin baro tarafından CMUK gereği atanan avukatı sanığı savunamayacağını belirtip istifa etmişti.

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