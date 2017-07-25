Bahadır Grammeşin davası yeniden görülecek

İstanbul Kadıköy’de, 8 Mayıs 2015’te kadınlara yönelik tacizi engellemek isterken çeteler tarafından bıçaklanarak öldürülen, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), Birleşik Haziran Hareketi ve Eğitim Sen üyesi Öğretmen Bahadır Grammeşin’in katillerine verilen cezayı az bulan üst mahkeme kararı bozdu. Dava yeniden görülecek.

Birgün'de yer alan habere göre Grammeşin’in davasında mahkeme, Sanık Erkan Çınar'ı Bahadır Grammeşin'i öldürduğü gerekçesiyle "Kasten öldürme suçundan" önce müebbet cezasına çarptırdı, ardından mahkemedeki iyi hal durumunu gerekçe göstererek cezasını 25 yıla indirdi. Çınar, işlediği kasten cinayete teşebbüs ve tehdit suçlarından ise 13 yıl ceza alarak toplam 38 yıl hapse mahkum edilmişti.

Diğer sanıklar Yahya Burak Ataç 12 yıl 2 ay, Murat Topraktepe 12 yıl 2 ay, Mert Nikelay 10 yıl, Cemal Diri 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



Mahkemenin kararlarının ardından açıklama yapmak isteyen yurttaşlara polis saldırmıştı. Duruşmanın ardından yapılan basın açıklamasında Bahadır’ın ablası Başak Grammeşin, "Bugün yine bizi yalnız bırakmayan, Bahadır'ın tüm arkadaşlarına, avukatlarına ve basın emekçilerine teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bahadır'ın çok sevdiği şiirde de dediği gibi; kuş koysunlar yolunuza" demişti. Davanın avukatlarından Ayhan Erdoğan ise “Bahadır’ı öldürenler hakkında bugün karar çıktı. Bazı sanıklar 25 yıl, bazı sanıklar 10'ar yıl hapis yatacak. Bu yargılamanın bir üst mahkemesi var. Oraya da bu davayı taşıyacağız. İştirak hükümlerinin devreye sokulması ve tüm sanıkların hak ettiği cezayı alması için uğraşacağız. Sizler iyi ki varsınız. Bahadırın arkadaşları bu davayı sahiplenerek güzel bir direniş örneği gösterdi“ ifadelerini kullanmıştı.

"Düşlerimizin temsilcisiydi "

Özgürlük ve Dayanışma Partisi MYK Üyesi Ateş Koç ise yaptığı açıklamada “Bahadır bizim en güzel düşlerimizin, en güzel şarkılarımızın, atan yüreğimizin temsilcisiydi. Onu kaybettik ama düşlerini kaybetmedik. Onun savunduğu ne varsa aynı değerleri sahipleniyoruz ve emanetini taşıyoruz. Bahadır'a selam olsun. İsmi bu ülkenin sokaklarından ve caddelerinden silinemeyecek. Onu mücadelemizle yaşatacağız. Sahiplendiği değerleri sahiplenmeye ve yaşatmaya devam edeceğiz” demişti.